Aula em colégio municipal - Foto: Elsson Campos

Aula em colégio municipalFoto: Elsson Campos

Publicado 16/10/2024 12:28

Maricá - Na terça-feira, 15 de outubro, foi celebrado o Dia do Professor. E em Maricá esse profissional indispensável para a formação do cidadão tem motivos para comemorar. As diversas ações adotadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, vão ao encontro da valorização da categoria, que tem um dos maiores salários do país - vencimentos iniciais de quase R$ 10 mil, muito acima do piso nacional, que é de R$ 4.580,57 (40 horas).

Atualmente, o piso salarial municipal para o magistério varia entre R$ 4.776,19 (15h) e R$ 9.552,38 (40h) para Docente I, mais auxílio-alimentação de R$ 650 creditado em moeda social de Maricá. Para os Docentes II o vencimento inicial também é maior que o piso nacional, recebendo entre R$ 4.776,19 (25h) e R$ 6.823,13 (40h), além do benefício para alimentação.

Concurso Público

O último concurso público aconteceu em maio de 2024, quando foram oferecidas 326 vagas para a rede pública municipal. Do total de inscritos, 40.419 candidatos disputaram 176 vagas de nível superior (docente I), com atuação em turmas dos últimos quatro anos do Ensino Fundamental e Médio. Outros 28.965 candidatos concorrem a 150 oportunidades de nível médio (docente II), destinado às turmas da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.

As provas foram realizadas pela Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac/UFF). 120 professores aprovados já tomaram posse e reforçam o efetivo de profissionais da Secretaria de Educação, atuando como Docente II na rede municipal de ensino.

Investimentos exponenciais em 10 anos

Em 10 anos, Maricá aumentou em 800% os investimentos em educação, saindo de R$ 84 milhões em 2014 para R$ 764 milhões em 2023. Até o final de 2024, a rede municipal de ensino terá crescimento de 50% quando comparada com 2017, início da gestão do prefeito Fabiano Horta. Sete anos atrás, a cidade contava com 55 unidades. Em 2024, são 77 estabelecimentos na rede, além de quatro unidades credenciadas. Até o final do ano, a projeção é inaugurar mais dois centros educacionais, consolidando um aumento de 50%.

O aumento na rede é uma resposta ao grande crescimento de alunos que foi registrado nos últimos anos. Se observadas todas as séries da rede (considerando, também, o ensino infantil e Educação de Jovens e Adultos – EJA), em 2014 eram 17.624 matriculados. Dez anos à frente, o aumento foi de quase 72%, com 30.292 alunos.

“A gente exalta muito o profissional hoje, mas também com o sentimento de que valorizar o professor em Maricá não é um uma retórica vazia. Temos isso materializado, nas condições das escolas, no salário do professor, na qualificação permanente desses profissionais. Temos um trabalho de formação continuado em várias áreas com as diversas temáticas”, acredita o prefeito Fabiano Horta.

O secretário de Educação Marcio Jardim lembrou as ações de valorização aos professores que vão além da remuneração. “Paulo Freire dizia também que a valorização do professor tem que se refletir num aspecto material, ou seja, salarial. Maricá fez e faz isso. A partir deste ano, com o concurso público que fizemos, o município passou a pagar o maior salário no Brasil para o magistério do ensino fundamental”, destacou.

“A qualidade de ensino, as condições das escolas, a tecnologia que levamos para as unidades com as lousas digitais inteligentes, laboratório de robótica... Nas nossas escolas não faltam nada em termos de material didático e em instrumental tecnológico. Tudo isso é uma forma de valorizar o professor, valorizar todo esse conjunto que é a escola e que tem na figura do professor a sua grande mola propulsora”, ressaltou.

Capacitação permanente

Capacitação permanente é outra preocupação da Secretaria de Educação de Maricá. Por isso, a pasta possui um Núcleo de Formação Continuada para todos os profissionais. São oferecidas formações de cunho inicial e continuada. Já as formações de profissionais que lidam diretamente com alunos com deficiências (PcD) acontecem continuadamente por meio da Gerência de Inclusão Educacional, e conta com o apoio de outros órgãos do governo, da iniciativa privada e de outros municípios.

Espelho

Outra política pública de sucesso é o Mumbuca Futuro, que oferece incentivo financeiro de até R$ 12 mil para alunos que concluírem o ensino médio, serviu de inspiração para o programa federal Pé-de-Meia. Um dos frutos é o índice de evasão escolar, que vem tendendo a zero. O projeto é fruto de uma parceria entre as Secretarias de Educação e Economia Solidária, além do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM).

Avanço no Ideb

Como fruto dos investimentos crescentes no município, a nota de Maricá no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) também deu um salto. Entre 2015 a 2021, houve um salto de 40 posições no ranking.

Observando a nota do Ideb 2023 e considerando os municípios fluminenses com mais de 100 mil habitantes, Maricá (5,7) ficou em quarto lugar nos anos iniciais, atrás apenas de Volta Redonda (6,1), Rio de Janeiro (6,0) e Macaé (5,8), respectivamente. Quando observada a avaliação dos anos finais, Maricá aparece empatada com Macaé (4,6) e atrás somente de Volta Redonda (5,4), Rio de Janeiro (5,2) e Petrópolis (4,8).

Na Baixada Litorânea, zoneamento realizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), Maricá (5,7) ficou com a medalha de bronze nos anos iniciais, atrás apenas de Iguaba Grande (6,5) e Saquarema (6,0). Nos anos finais, além de Iguaba (5,5) e Saquarema (5,3), Arraial do Cabo (4,8) também ficou à frente de Maricá (4,6), que está na 4º colocação do ranking.