Maratona na Cidade de Maricá - Foto: Divulgação

Maratona na Cidade de MaricáFoto: Divulgação

Publicado 16/10/2024 12:38

Maricá - A Orla de Itaipuaçu começou a ser preparada para a 4ª Corrida Cidade de Maricá, que acontece no próximo domingo (20) e vai levar cerca de mil corredores profissionais e amadores para a Avenida Beira Mar. Os competidores das provas meia maratona (21 quilômetros) e 5 quilômetros terão à disposição postos de hidratação a cada 3 km, guarda-volumes, apoio médico e lanches. É a primeira vez que a competição acontece com apoio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), que entrou na parceria com a Federação Estadual Rio de Atletismo. Como nas corridas anteriores, a inscrição foi gratuita.

Os kits de participação serão entregues no sábado (19), das 9h às 16h, na Avenida Beira Mar, na altura da Rua da Passagem 9, em frente ao Bar e Restaurante Estrela do Mar. Vale frisar que a retirada do kit será somente no sábado, sem a opção de retirar no domingo da corrida. A largada da corrida vai ser justamente neste lugar e está marcada para às 6h30 do dia 20. Os resultados serão validados uma hora após a largada, para os atletas que optarem pelo percurso de 5km; e três horas depois, no caso da meia maratona.

E, se falta pouco para a largada, há quem esteja em disparada há muito tempo: o coração de Alessandro Veloso, de 53 anos, e de seu filho, Gustavo Veloso, de 28.

"Quando corremos pela primeira vez, e eu vi os olhos dele brilhando, foi uma emoção tão grande que é impossível parar. Pra nós dois", explica Alessandro, que treina com o filho na Orla de Araçatiba: "Conhecemos essa possibilidade, de correr empurrando um triciclo com ele, num evento em Niterói chamado 'Empresto minhas pernas'. Eu já corria, e foi tão impactante para ele que compramos um triciclo logo depois. Correr aqui na nossa cidade, do nosso jeito, e com o acolhimento que tivemos aqui é muito bom".

A Corrida Cidade de Maricá é para todos. As inscrições foram abertas para o público em geral e com atendimento personalizado para pessoas com deficiência. Foi solicitado envio de laudo médico com CID para que a organização soubesse das necessidades de cada um.

"Correr é uma oportunidade de mostrar o mundo para ele, para ele entender que não existe só aquele quadradinho. Hoje ele tem consciência que o lugar dele é em qualquer lugar. A gente vê barreiras, claro, mas elas são feitas para serem quebradas. A corrida faz com que você quebre barreiras, que você quebre paradigmas que você apresente o mundo para a pessoa, no caso para o meu filho".