Homem morre na Pedra do Macaco - Foto: Jornal O DIA

Homem morre na Pedra do MacacoFoto: Jornal O DIA

Publicado 17/10/2024 11:24 | Atualizado 17/10/2024 11:25

Maricá - Na manhã de quarta-feira (16), o corpo de um homem foi encontrado na Pedra do Macaco, um dos principais pontos turísticos de Maricá. A vítima foi identificada como Fabrício Barros, professor de hidroginástica na cidade. Ele foi encontrado pendurado pelo pescoço em um dos ganchos de escalada existentes no local.

Até o momento, as autoridades investigam se a causa da morte foi suicídio ou homicídio, e nenhuma conclusão foi oficialmente divulgada.

Foi constatado que seu carro estava estacionado próximo da entrada da trilha para a Pedra do Macaco. De acordo com informações de testemunhas, Fabrício foi visto subindo em direção ao topo da Pedra do Macaco, um local muito procurado por moradores e turistas devido à sua vista panorâmica. Momentos depois, ele foi encontrado já sem vida por outras pessoas que estavam no local.

A polícia foi acionada e isolou a área para realizar a perícia. O corpo de Fabrício foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que podem auxiliar a esclarecer as circunstâncias de sua morte. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Maricá.

O falecimento de Fabrício Barros gerou comoção na cidade, onde era conhecido pelo seu trabalho como professor de hidroginástica.