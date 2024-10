Arena Flamengo - Foto: Divulgação

Publicado 17/10/2024 09:39 | Atualizado 17/10/2024 09:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promove neste domingo (20), a “Copa Maricá de Futsal Feminino 2024”, a partir das 8h, na Arena Flamengo. A Copa Maricá de Futsal Feminino é um evento esportivo que destaca o talento e a competitividade das equipes femininas de futsal na cidade de Maricá.

O torneio não apenas incentiva a prática do esporte entre mulheres, mas também promove a formação de novas equipes, criando um ambiente de camaradagem e rivalidade saudável. A cada edição, a Copa se transforma em um verdadeiro espetáculo, atraindo torcedores. Mais do que um torneio simples, a Copa Maricá representa uma oportunidade de valorização do esporte feminino, inspirando as futuras gerações a se envolverem com o futsal.