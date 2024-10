Carros param para capivaras atravessarem a rua - Foto: Adriano Marçal

Publicado 18/10/2024 14:24 | Atualizado 18/10/2024 14:26

Maricá - Uma manada de Capivaras encantou e surpreendeu motoristas e populares que passavam pela Rua Miguel Arraes no Jardim Atlântico Leste em Itaipuaçu, no início da noite desta quinta-feira (17).

Os animais atravessaram pela via na faixa de pedestres e fez com que motoristas parassem seus veículos e observassem encantados a natureza, pedestres também pararam para observar, quase todos tiraram os celulares para registrar o fato, que ficou mais curioso ainda quando os animais atravessaram a faixa de pedestre.

As Capivaras são animais que frequentemente vistos em todas as regiões do município e são inofensivos, a Capivara é uma espécie de mamífero roedor da família Caviidae e subfamília Hydrochoerinae. Alguns autores consideram que deva ser classificada em uma família própria. Está incluída no mesmo grupo de roedores ao qual se classificam as pacas, cutias, os preás e o porquinho-da-índia, e a cidade de Maricá é repleta desses animais, que não fazem mal a ninguém.