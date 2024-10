Drogas apreendidas - Foto: Jornal O dia

Publicado 18/10/2024 14:12 | Atualizado 18/10/2024 14:17

Maricá - Na manhã desta sexta-feira (18), Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam três traficantes de drogas na Comunidade da Linha, no bairro São José do Imbassaí.

Segundo informações, os policiais foram até o local para verificar denúncias anônimas sobre o comércio de entorpecentes em plena luz do dia.

Quando os agentes do PATAMO da 6ª Cia chegaram ao local, encontraram homens vendendo drogas. Alguns suspeitos fugiram ao avistarem a viatura, mas três deles foram cercados e capturados.

Com o trio, foram apreendidos 57 pinos de cocaína, 24 invólucros de maconha, 8 pedras de crack, 2 rádios transmissores, 2 baterias de rádio e 2 bases de carregamento das baterias.

Todo o material foi apreendido e os suspeitos foram levados para a 82ª DP, no Centro de Maricá.