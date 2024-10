Material recuperado após o furto - Foto: Jornal O Dia

Publicado 22/10/2024 11:01 | Atualizado 22/10/2024 11:09

Maricá - Na madrugada desta terça-feira (22), a Polícia Militar de Maricá, por meio da equipe do DPO de Itaipuaçu, foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Cento e Setenta e Quatro, número 22, no bairro de Itaipuaçu.

De acordo com as informações recebidas, a proprietária do local, L.Q.S., de 29 anos, observou a invasão do estabelecimento por meio das câmeras de segurança. Ao chegar no local, a vítima constatou que o suspeito já havia fugido. Imediatamente, ela acionou a Polícia Militar, que iniciou as buscas na região.

A equipe policial, durante patrulhamento nas proximidades, conseguiu localizar o suspeito, identificado como J. N. da S., vulgo “Para” ou “Jota”, de 37 anos, na Rodovia Amaral Peixoto, em Inoã. O acusado estava sentado em um ponto de ônibus, em posse dos itens furtados: três camisas de time de futebol, uma calça e um casaco, avaliados em aproximadamente R$ 800,00.

J. N. da S. possui um histórico criminal com seis passagens por furto. Ele foi reconhecido pela proprietária do estabelecimento como o autor do crime e encaminhado à 82ª Delegacia de Polícia, onde o registro da ocorrência foi realizado. Posteriormente, o acusado foi transferido para a 76ª DP, que atua como Central de Flagrantes.

A ocorrência ainda está em andamento, com a polícia mantendo as investigações sobre possíveis ligações do acusado com outras ações criminosas na região.