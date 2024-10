Rede Cine+ em Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 23/10/2024 16:51 | Atualizado 23/10/2024 16:53

Maricá - A Rede CINE+ vai inaugurar em Maricá na quarta-feira, dia 30 de outubro, às 16h30m, no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel Brizola, sua sexta sala de cinema com a exibição do curta metragem de animação brasileiro “Eu queria ser um Monstro”. A programação do CINE+ Maricá será aberta para toda a comunidade escolar, sempre com entrada franca.

A ação é uma iniciativa da Enel Distribuição Rio, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e da Quitanda Soluções Criativas, do Instituto BR e da Prefeitura de Maricá.

A trama do curta-metragem “Eu queria ser um monstro”, realizado pela Marão Filmes, gira em torno do cotidiano de uma criança e seus conflitos familiares. Em 2010, a animação em stop motion foi eleita no Anima Mundi como o melhor curta produzido pelo Brasil, com votação por júri popular.

O CINE+ Maricá vai funcionar no CEPT Leonel Brizola, maior escola de tempo integral do país. Com capacidade para até 186 pessoas, o CINE+ busca exibir filmes brasileiros e produções comprometidas com a divulgação dos Direitos Humanos, Educação e Sustentabilidade, promovendo ao final das projeções debates com diretores e atores junto à comunidade escolar.

Para além das exibições, o programa promove capacitação técnica e artística, através de cursos e oficinas para os jovens de cada cidade em que um CINE+ é implementado. Essas formações seguem um programa educativo com base na Agenda 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e tem como foco estimular o ensino utilizando o audiovisual. As salas são multiuso e modernas, o que possibilita a realização de diversas atividades artísticas e culturais. Os alunos têm um espaço perfeito para produzirem seus próprios filmes. As parcerias com as coordenadorias das escolas locais são pilares do CINE+. Toda a programação é gratuita.

O programa CINE+: Cultura, Educação e Sustentabilidade, tem como principal objetivo ampliar o acesso à arte por meio da promoção e difusão de produtos culturais, tendo como foco a linguagem audiovisual e formação de plateia, em municípios com até 250 mil habitantes.

Além de Maricá, as salas públicas de cinema da Rede CINE+ estão em cinco municípios do Estado do Rio de Janeiro: Areal, Casimiro de Abreu, Itaocara, Guapimirim e Paraty. Com pouco mais de dois anos de funcionamento, o CINE+ já impactou a vida de mais de 200 mil pessoas com sessões para alunos de escolas municipais, moradores locais e capacitações profissionais.

O CINE+ é uma realização da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR com patrocínio da Enel Distribuição Rio e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, consultoria executiva da Marco Zero e produção executiva da Cinco Elementos Produções. O projeto conta com o apoio institucional das prefeituras das cidades contempladas.

Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Quitanda Soluções Criativas

Desde 2008, a Quitanda Soluções Criativas se destaca no desenvolvimento de tecnologias sociais nas áreas de cultura, arte e educação por meio de ações inovadoras e sustentáveis. Com expertise em projetos do setor de Negócios Sociais e Economia Criativa, a Quitanda Soluções Criativas foi pioneira ao oferecer formação aos trabalhadores da cultura, com cursos técnicos e de pós-graduação com o programa Laboratórios Culturais. Ainda em seu rol de projetos transformadores, vem impactando as vidas de artistas e plateias com festivais como ELOS, Acordes do Amanhã, Rede de Dança, Plataforma Sinfonia do Amanhã, Escolas Criativas, CINE+ e LAB Cidades Criativas.