Reunião sobre fluxo de violência - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 25/10/2024 16:30 | Atualizado 25/10/2024 16:47

Maricá - O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA), realizou na manhã desta quinta-feira (24), uma reunião sobre o fluxo de violência contra crianças e adolescentes, na Casa dos Conselhos (Rua José Custódio Soares, 175, Boa Vista). A ação contou com a presença de representantes das secretarias de Assistência Social, Educação, e Ordem Pública, além de órgãos não-governamentais.

"Essa reunião foi chamada para apresentar a necessidade emergencial de se criar um fluxo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A questão é uma crescente, não só no município, mas no Estado também", disse Silvia Cantuária, presidente do Conselho.

Após a primeira reunião para aproximar as instituições e órgãos do município, tanto governamentais quanto não governamentais, foram discutidas questões sobre a importância e emergência do fluxo, que passou por votação após as orientações de encaminhamento dos atendimentos em casos de violência sexual. A ideia do Conselho é conseguir a aprovação dos órgãos para publicação do fluxo, na tentativa de minimizar os danos causados às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA)

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) é um órgão paritário que conta com a participação da sociedade civil e do Poder Executivo municipal. Ele propõe, delibera e controla as políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes. Também faz o registro de entidades que atuam com crianças e adolescentes e acompanha se os projetos e programas realizados atendem aos requisitos da legislação.