Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, vai realizar de 1º a 4 de novembro, dentro da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), na orla do Parque Nanci, o Colóquio Internacional de Educação Filosófica: “Os tempos de uma Educação Integral”. O evento terá exposição de fotografias, projeções e pôsteres. No sábado à tarde, única exceção, a programação será realizada no Museu Casa Darcy Ribeiro, que fica na Rua Cento e Dezenove, 395, Ponta Negra (Cordeirinho).



Na sexta-feira, 1º de novembro, haverá uma roda de conversa com o tema “Escola e Tempo Integral: de Manaus a Duque de Caxias” e exposição fotográfica com o tema violência de gênero e experiências escolares.



No sábado, 02 de novembro, haverá conversa sobre “ancestralidade, tempo e memória na escola”, e palestra sobre tecnologias sociais e bioculturas no Ensino Fundamental. Após o ciclo de diálogos, serão realizadas atividades recreativas para crianças como pique-esconde e capoeira. A programação segue com oficinas e palestras até o domingo, dia 04 de novembro.



O “Colóquio Internacional de Educação Filosófica: os tempos para uma Educação Integral?” é organizado a partir de uma parceria do Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias (NEFI) com a Secretaria de Educação de Maricá.

Sexta-feira, dia 01 de novembro de 2024







8h às 9h – Café da manhã



9h às 10h – Abertura com sentidos do evento, recomendações e acolhida: Fabiano Horta, Prefeito de Maricá



Rodrigo de Moura Santos, Semed/ Maricá



Rosimeri de Oliveira Dias, FFP/UERJ



Walter Omar Kohan, FE/UERJ







10h às 12h – Conversa I: “Escola e Tempo Integral: de Manaus a Duque de Caxias”







Lucia Cristina Cortez de Barros Santos, Escola Municipal Prof. Waldir Garcia, Manaus, AM



Vanise Dutra Gomes, Escola Municipal Joaquim da Silva Peçanha, Duque de Caxias, RJ



Modera: Lara Sayão Ferraz, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ







12h às 13h30 – Almoço



13h30 às 15h – Primeira sessão de experiências escolares







Entretanto, durante, ainda… fazermos tempo para uma educação filosófica entre professoras e professores. José María Taramona-Trigoso, Colegio Jean Le Boulch, Lima, Peru







Olhares fotográficos contra a violência de gênero. Jorge Paulino, Professor de Arte - Secretaria Municipal de Educação de Maricá, RJ







15h30 às 17h – Segunda sessão de experiências escolares







Projeto "São João es-barra na filosofia? Prof. Daniel Damasceno (ex-secretário municipal de educação de São João da Barra, professor do IFF e Edna Olímpia da Cunha, NEFI/UERJ







"A filosofia no ensino fundamental da rede municipal de Indaiatuba, SP" - William Wolf Evangelista Pereira Vieira, secretaria municipal de Indaiatuba, SP







17h às 18h – Café da tarde







Sábado, dia 02 de novembro de 2024



8h às 9h – Café da manhã



9h às 12h – Conversa II: “Ancestralidade, tempo e memória na escola”







Ceane Andrade Simões, Universidade do Estado do Amazonas, UEA



Rodrigo de Moura Santos, SEMED/Maricá



Wanderson Flor Nascimento, Universidade de Brasília, UnB



Modera: Edna Olímpia da Cunha, NEFI/UERJ







12h às 13h30 – Almoço







No sábado à tarde, a agenda será no Museu Casa Darcy Ribeiro - Rua Cento e Dezenove, 395 Ponta Negra (Cordeirinho)







13h30 às 15h – Primeira sessão de oficinas







Caminhada filosófica - Walter Omar Kohan, Nefi/UERJ



Tecnologias Sociais e Bioculturas no Ensino Fundamental, Lucas Gomes Maia, Professor de Geografia e assessor do Prometi, Secretaria Municipal de Educação de Maricá, RJ







15h30 às 17h – Segunda sessão de Oficinas



Pique-esconde com Iku - Lara Sayão, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ







Capoeira e filosofia: ludicidade, corporalidade e aprendizagem. Raphael Almeida Silva Soares, Secretaria Municipal de Educação de Maricá (SME) e do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC - Baixadas Litorâneas)



17h às 18h – Café da tarde







Domingo, dia 03 de novembro de 2024







8h às 9h – Café da manhã



9h às 10h – Tempo livre



10h às 12h – Conversa IIII: “Tempo e Filosofia na Escola”



Laura Agratti, Universidad Nacional de La Plata, Argentina



Thania Medina González e Hanny Jeria Bravo, Projeto “Ócio Pedagógico", Municipio de Recoleta, Chile



Modera: José Ricardo Santiago Jr., Universidade do Estado do Rio de Janeiro







12h às 13h30 – Almoço



13h às 15h – Primeira sessão de experiências escolares







"Por onde pode nos leva[rá] um "roteiro de aprendizagem"?" - Daniele Coelho, Escola Municipal Prof. Waldir Garcia, Manaus, AM.







Arte Ambiente Alteridade como dispositivos para uma formação inventiva na escola básica.







Ana Luiza Gonçalves Dias Mello (professora do CIEP Municipalizado 411, São Gonçalo, RJ; Universidade de Vassouras e Grupo de Pesquisas Oficinas de formação inventiva de professores - OFIP e Letícia da Silva Ribeiro de Oliveira, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e Grupo de Pesquisas Oficinas de formação inventiva de professores - OFIP.







15h30 às 17h – Segunda sessão de experiências escolares



"Filosofia na Educação Infantil." Ana Paula Rocha, Secretaria de educação de São Mateus, Espírito Santo







"A vida não cabe em 50 minutos". Kariny Barreto, Secretaria Municipal de Educação de São João da Barra, RJ







17h às 18h – Café da tarde







Segunda-feira, dia 04 de novembro de 2024







8h às 9h – Café da manhã



9h às 12h – Conversa IV: “Tempo Escolar e Infâncias Latinoamericanas.







Patricia Redondo (FLACSO, Argentina)



Simone Berle (Universidade Federal Fluminense, UFF)



Modera: Fabiana Ribeiro Fernandes Martins, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ







12h às 13h30 – Almoço



13h30 às 15h – Primeira sessão de oficinas



Oficina de cinema e filosofia: pode uma imagem perguntar? - Geraldo Pereira, Nefi/UERJ



“Encantamentos: corpos e filosofias” - Rigoni Soares, NEFI /UERJ







15h30 às 17h – Segunda sessão de oficinas



Pensaminhar entre-tempos na escola (da prisão) - Márcio Nicodemos, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ



Filosofia: corpo, dança e pensamento Afro-Maranhense - Diogo Silva Corrêa, Centro de Ciências de Pinheiro (CCPI), Universidade Federal do Maranhão (UFMA)







17h às 18h – Café da tarde



18h às 20h – Apresentação da Peça "Paulo Freire: o andarilho da utopia" Richard Righetti (ESLIPA)