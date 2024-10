Arma apreendida - Foto: Jornal O Dia

Publicado 28/10/2024 10:45 | Atualizado 28/10/2024 11:26

Maricá - Na madrugada desta segunda-feira (28), a Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos por porte ilegal de arma de fogo e ameaça na Rua Eugênia Modesto da Silva, no bairro Eldorado, em Maricá. A ocorrência teve início após uma denúncia relatando que dois indivíduos em uma motocicleta branca estariam armados e ameaçando pedestres no terminal rodoviário de Maricá.

Ao chegar ao local, a equipe do setor "Lima" identificou os suspeitos, que tentaram fugir. Durante a perseguição, o garupa acabou caindo da motocicleta, sendo apreendido com ele uma pistola Colt calibre .45 e dois carregadores com 13 munições intactas.

O acusado foi detido e conduzido para a 82ª DP, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça.