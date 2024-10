Festa Literária de Maricá de 1º a 10 de novembro - Foto: Divulgação

Publicado 29/10/2024 12:04 | Atualizado 29/10/2024 12:06

Maricá - A Flimzinha, um espaço dedicado às crianças dentro da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), será em homenagem ao cartunista Ziraldo, que faleceu em abril deste ano. O artista apresentou ao Brasil personagens icônicos em livros infantis e charges, que ficaram marcados na memória de toda uma geração. Entre suas obras, “Um menino maluquinho”, “O saci pererê e o folclore brasileiro”, “uma cor que não se encaixa no arco-íris”, um menino viajante espacial”, entre outros. A FLIM acontece de 1º a 10 de novembro, na orla do Parque Nanci.

Toda a ambientação externa da Flimzinha vai contextualizar uma pequena cidade que destaca o aspecto de cidadania e acesso ao espaço público, inclusive para as crianças. A ambientação é baseada nas obras do Ziraldo, que une muita cor, casinhas de bairro, onomatopeias e elementos quase ‘extraplanetários’. No pórtico de entrada da tenda, serão simuladas as páginas da Turma do Pererê, revista em quadrinhos escrita pelo Ziraldo — e a primeira do Brasil com apenas um autor. Além disso, o nome da Flimzinha será personalizado com a tipografia da assinatura do Ziraldo, bastante conhecida no Brasil.

Dentro das tendas das editorias da Flimzinha terá um ambiente lúdico dos cartoons, com painéis que reúnem quadrinhos do Ziraldo, onomatopeias e aplicações em pop-up para destacar elementos do universo criado pelo autor. Para deixar o ambiente ainda mais interativo, haverá infláveis de planetas para compor a cenografia aérea, trazendo um pouco dos livros que narravam o espaço na obra de Ziraldo. O chão em volta da Flimzinha será banhado pelo arco-íris.

Quem foi Ziraldo?

Ziraldo foi um escritor e desenhista brasileiro. Ele nasceu na cidade de Caratinga, no estado de Minas Gerais, em 24 de outubro de 1932. Ficou conhecido por escrever livros direcionados a crianças como “Flicts” e “O menino maluquinho”. O autor também criou a turma do Pererê, sendo um dos pioneiros dos quadrinhos brasileiros. Suas obras apresentam humor, crítica de costumes, mas também aventuras e elementos do cotidiano infantil.



Durante sua carreira, o autor recebeu Prêmio Nobel Internacional do Humor, Prêmio Merghantealler, Prêmio Jabuti, Prêmio Ibero-Americano de Humor Gráfico. Ele faleceu no dia 06 de abril de 2024, aos 91 anos. Segundo a família, ele morreu em casa, por causas naturais. Ziraldo morava no Rio de Janeiro e mantinha afastado de compromissos sociais desde 2018, quando sofreu um AVC.

Atualmente, o Instituto Ziraldo é responsável pela preservação e divulgação do acervo do artista. Já a Ziraldo Artes Produções é a empresa encarregada da gestão e da comercialização relacionadas à propriedade artística e intelectual do autor.