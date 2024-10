Papagaio resgatado de cativeiro - Foto: Jornal O DIA

Papagaio resgatado de cativeiroFoto: Jornal O DIA

Publicado 30/10/2024 17:23 | Atualizado 30/10/2024 17:24

Maricá - Durante uma ação de fiscalização realizada pela 6ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAM) na última quarta-feira (30), um papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) foi apreendido em uma residência localizada na Rua Trinta e Um, no loteamento Araçatiba, município de Maricá. A equipe, composta pelo subtenente Pascoal e os cabos F. Santos e Adriano, chegou ao local após uma denúncia e foi recebida por Marcus Vinícius Pinheiro Soares, testemunha que autorizou a entrada dos policiais.

Na residência, os agentes encontraram o papagaio mantido em cativeiro, sem a anilha de identificação ou as licenças ambientais necessárias para a criação legal da ave. Segundo a testemunha, a ave pertence ao seu pai, que não se encontrava no local no momento da fiscalização.

Após a apreensão, a equipe encaminhou o caso para a 82ª Delegacia de Polícia de Maricá, onde os detalhes foram apresentados às autoridades competentes para a devida apuração. O caso será tratado sob o Artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/98), que proíbe a captura e manutenção de animais silvestres em cativeiro sem licença ambiental.

Essa ação faz parte do cumprimento da Operação OPOL 572/2024, em atendimento a uma mensagem do Departamento de Operações Policiais (DOP), que intensifica a fiscalização contra crimes ambientais na região.