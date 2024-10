FLIM em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

FLIM em MaricáFoto: Clarildo Menezes

Publicado 31/10/2024 17:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, vai promover nos dias 07 e 08 de novembro, das 08h às 17h, a 4ª Mostra Pedagógica. No encontro, que acontecerá durante a 9ª Festa Literária Internacional de Maricá (Flim), na orla do Parque Nanci, os professores vão apresentar os trabalhos com o intuito de promover um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e participativo, alinhado aos princípios do estudante e baseado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Os eixos temáticos estão divididos em: Educação na interação com o Meio Ambiente, Educação Socioemocional, Diversidade Cultural, Tecnologia e Inovação, Práticas alfabetizadoras e Narrativas das infâncias na Educação Infantil. Dentro desses eixos, serão apresentados os temas “Consciência Fonológica: Caminhos possíveis para o letramento na Educação Infantil”, “Na era das Metodologias Ativas: o desenrolar dos Projetos e das Sequências Didáticas no dia-a-dia da Educação Infantil, inspiradas na Abordagem Reggio Emília”,“A educação das relações étnico-raciais no cotidiano da Educação Infantil : experiência na creche CEIM Professor José Carlos com crianças de 11 meses a três anos”, “ Metamorfose da lagarta”, “Mostra Audiovisual Darcy Ribeiro -Narrativas de Inoã”, “Dia do Pau-brasil: Conexão entre Natureza e Educação”, entre outros.

Entre os critérios estabelecidos para a escolha do trabalho estavam relevância pedagógica, inovação e criatividade, fundamentação teórica, impacto potencial e evidências de aprendizagem.

Os trabalhos premiados receberão certificados de reconhecimento e incentivo, além de divulgação no portal oficial da Secretaria de Educação de Maricá. Os autores dos trabalhos premiados participarão de eventos de capacitação e troca de experiências, promovidos pela secretaria, visando à disseminação das práticas inovadoras.

Mostra Pedagógica

A Mostra Pedagógica tem o objetivo de promover um movimento de troca entre profissionais da rede municipal de educação, compartilhando práticas de ensino que provoque mudanças significativas na vida dos alunos, valorizando experiências de autoria de profissionais e estudantes em suas criações pedagógicas.

Além do mais, o projeto valoriza os profissionais da educação, reconhecendo suas práticas pedagógicas e contribuindo para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação.