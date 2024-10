Vermelinhos de Maricá - Foto: Elsson Campos

Vermelinhos de MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 31/10/2024 11:18

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), inicia na próxima sexta-feira (01/11) uma operação especial para a nona edição da Festa Literária Internacional de Maricá (Flim). Haverá reforço na linha E13 – Centro x Parque Nanci, além de um micro-ônibus que fará a integração da Rodovia Amaral Peixoto com a orla do bairro, onde acontecerá a Flim.

Segundo a EPT, a linha E13 terá uma frequência especial das 09h às 20h (período do evento), com saídas do Terminal Rodoviário do Povo de Maricá a cada 15 minutos. Haverá, também, ônibus direto saindo da Passarela do Parque Nanci, altura do km 25 da RJ-106, até a Orla do Parque Nanci. A linha especial estará disponível das 9h até o término das atividades do dia.

Integração

Os moradores do 1º e 2º distritos (Sede e Ponta Negra) poderão seguir até o Terminal Rodoviário do Povo de Maricá, no Centro, e embarcar em um ônibus da linha E13, que tem ponto final no local da Flim.

Quem vier de Inoã ou Itaipuaçu pode utilizar as linhas que seguem para o Centro da cidade (E24, E24A, E25, E25A, E30, E30A, E30B, E30E e E31) poderão desembarcar na Passarela do Parque Nanci e embarcar em um dos micro-ônibus que farão o translado até a Orla do Parque Nanci.

Desvio de Itinerário

Durante os dias da Flim, haverá alteração no itinerário da linha E13 – Centro x Parque Nanci. Devido ao desvio, não haverá acesso à Rua das Águias e Rua dos Pombos. Confira, abaixo, o itinerário dos ônibus durante os dias de evento.

Ida: Rodoviária > Av. Roberto Silveira > Rua Abreu Sodré > Estrada Velha de Maricá > Rua Albatroz > Rua Condor > Estrada Velha de Maricá > Rua Juiz Oswaldo Lima Rodrigues > Rua Beija Flor > Rua Mandarim > Rua Andorinhas.

Volta: Rua dos Flamingos > Rua Condor > Rua Albatroz > Estrada Velha de Maricá > Rua Vereador Aloísio Rangel de Freitas > Rua Antônio José da Cruz > Rua F > Rua Vereador Aloísio Rangel de Freitas > Estrada Velha de Maricá > Rua Abreu Sodré > Rua Joaquim Eugênio dos Santos > Rua Barão de Inoã > Rua Álvares de Castro > Rua Silvino Alves de Siqueira > Av. Nossa Senhora do Amparo > Rua Lúcio Alves da Silva > Rua Clímaco Pereira > Rua Domício da Gama > Rua Padre Arlindo Vieira > Rua Clímaco Pereira > Rua Soares de Souza > Rua Ari Spindola > Av. Roberto Silveira > Rua Mário Lopes Fontoura > Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha > Rodoviária.

Flim 2024

A 9ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) acontece entre 01 e 10 de novembro na Orla do Parque Nanci. A programação, que será diária entre 09h e 20h, contempla palestras, debates, rodas de conversa, talkshows, shows e atividades voltadas para crianças, adultos e pessoas com deficiência.

“A nossa história a gente escreve aqui” é o slogan da edição 2024, que vai reunir escritores premiados, como Itamar Vieira Junior, Teresa Cárdenas, Jacques d'Adesky, Valter Hugo Mãe, Conceição Evaristo, Ondjaki, José Eduardo Agualusa, Luiz Antônio Simas e Thalita Rebouças. A programação também terá a participação dos escritores e professores Celso Vasconcelos, Luiz Antonio Simas, Eliane Potiguara e Clóvis de Barros Filho; os cartunistas Aroeira e Miguel Paiva; os cantores Paulinho Moska, Vanessa da Matta e Roberta Sá; o rapper MV Bill; e os atores Tuca Andrada, José de Abreu e Letícia Sabatella, entre outros.

Serão 10 mil metros quadrados somente na área de tendas, que contará com a arena de debates “Papo Flim”, a “Flimzinha” (área infantil) e a “Tenda Literária Flim”, com estandes de 100 editoras e 180 selos para a venda de livros com preços acessíveis. Haverá ainda espaços de imersão e de tecnologia e robótica, dois palcos para shows, lounge para descanso, estúdio videocast, e área de gastronomia.