Maricá - A Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), que chega à nona edição, tornou-se um marco na história da cidade e se consolida em 2024 pela abrangência nacional e internacional, com a presença de importantes escritores da África, América Central e Europa. O evento acontece entre os dias 1º e 10 de novembro na orla do Parque Nanci.

Na próxima terça-feira (05/11), o angolano José Eduardo Agualusa, o português – de origem angolana – Valter Hugo Mãe e a cubana Teresa Cárdenas estarão juntos na roda de conversa “Memórias Angola, Cuba e Portugal”, a partir das 18h. No dia seguinte (06/11), será a vez do também angolano Ondjaki participar da mesa “Entre Sabores e Palavras”, ao lado de Ailton Krenak e do chef João Diamante, com mediação do secretário de Governo de Maricá, João Maurício de Freitas.

Três convidados lusófonos têm forte identificação com o Brasil. Valter Hugo Mãe, por exemplo, é cofundador da Quasi Edições, que já publicou obras de autores como Ferreira Gullar, Caetano Veloso e Adriana Calcanhoto. Com um total de 36 livros publicados entre romances, contos, poesias e público infantil, o autor é ganhador dos prêmios José Saramago (em 2007, com o livro “O Remorso de Baltazar Serapião”) e Portugal Telecom de Literatura (2012). Ele nasceu há 53 anos numa cidade angolana antes chamada Henrique de Carvalho, atual Saurimo.

Também nascido em Angola, Ondjaki (pseudônimo utilizado por Ndalu de Almeida) fez ensino primário e secundário na capital do país, Luanda. Estudou em Lisboa, onde se licenciou em sociologia, e fez doutorado em estudos africanos na Itália. Em 2010, ganhou no Brasil o Prêmio Jabuti de Literatura, na categoria Juvenil, com o romance “Avó Dezanove e o Segredo do Soviético”.

José Eduardo Agualusa nasceu em Huambo. Estudou agronomia e silvicultura no Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. Colaborou com o jornal português Público desde a sua fundação. Escreveu crônicas para a revista portuguesa LER e o portal Rede Angola. Na RTP África, é realizador do programa A Hora das Cigarras, sobre música e poesia africana. No Brasil, é cronista do jornal O Globo.

Já a cubana Teresa Cárdenas tem nove livros publicados e é também roteirista, atriz, bailarina e ativista social. Ela conta que sua motivação para se tornar escritora veio ainda na infância, quando começou a ler e ficou frustrada com a ausência de personagens negras nos livros infantis. Teresa é ganhadora do Prêmio Casa de Las Américas de 2005, com o romance “Perro Viejo”.

Programação

A Flim ocupa um espaço de mais de 10 mil metros quadrados somente na área de tendas, que contará com a arena de debates “Papo Flim” (400 lugares), a “Flimzinha” (área infantil) e a “Tenda Literária Flim”, onde estarão disponíveis estandes de 100 editoras, 180 selos e 12 mil títulos de livros com preços acessíveis.

A exposição “heróis quilombolas” vai celebrar a ancestralidade. Haverá ainda espaços de imersão interativa e de tecnologia e robótica, dois palcos para shows, lounge para descanso, estúdio videocast, e área de gastronomia.

A arena de debates Papo Flim vai receber escritores, atores e músicos em rodas literárias e talk shows ao longo dos dez dias. Na abertura do evento, a partir das 19h do dia 1º/11, o premiado escritor baiano Itamar Vieira Júnior participa da roda literária “Territórios de resistência: histórias de luta e ancestralidade”. Vencedor dos prêmios Leya, Oceanos e Jabuti, Itamar é autor do romance “Torto Arado”, um dos maiores sucessos — de público e de crítica — da literatura brasileira das últimas décadas, tendo sido traduzido em mais de 20 países.

Com o slogan “A nossa história a gente escreve aqui”, a arena Papo Flim vai receber ainda Conceição Evaristo, Ailton Krenak, Jacques d'Adesky, Luiz Antônio Simas, Thalita Rebouças, Celso Vasconcelos, Eliane Potiguara, Clóvis de Barros Filho, Igor Pires, MV Bill, Felipe Fagundes, Estevão Ribeiro, Andreia Prestes, Sinara Rubia, Antonio Carlos Costa, Felipe Eugênio, Bruno Paes Manso e Jandira Feghali, entre outros.

Os cartunistas Aroeira e Miguel Paiva farão homenagem a Ziraldo em uma roda literária mediada pela presidente do Instituto Ziraldo, Adriana Lins. Os talk shows “Conversas & Canções” serão conduzidos pelo músico e produtor cultural Maurício Pacheco, com a participação de Paulinho Moska, Lenine, Vanessa da Matta e Roberta Sá. Também participam como mediadores a jornalista Flavia Oliveira e os atores Tuca Andrada, José de Abreu, Stephan Nercessian e Letícia Sabatella.

Público infantil

A Flimzinha será toda inspirada na obra de Ziraldo, uma homenagem ao escritor e cartunista que faleceu em abril deste ano, aos 91 anos. Diversos elementos aparecem na ambientação do espaço destinado ao púbico infantil, como os personagens Menino Maluquinho e a Turma do Pererê. Além de estandes de livros, a Flimzinha terá contação de histórias, teatro Lambe-Lambe, apresentações da Wandinha, Naruto, Tiquequê, Violúdico, Bricantar, Mangueira do Amanhã, Passinho Carioca, entre outros.

A criançada poderá brincar ainda em um parque interativo e lúdico com brinquedos que simulam naves espaciais e instrumentos musicais, paredes de escalada, balanços, túnel e cama elástica. E a horta do Parque Nanci se transforma numa fazendinha com plantações e animais de pequeno porte para visitação.

Mumbuca Literária

Os vouchers para compra de livros, batizados de Mumbuca Literária em referência à moeda social de Maricá, serão distribuídos para mais de 30 mil alunos das 77 escolas da rede municipal de ensino, além de 9.460 alunos do ensino superior que integram o programa Passaporte Universitário, professores e servidores das redes municipal e estadual e aposentados da Secretaria de Educação do município. O investimento é de R$ 12 milhões.