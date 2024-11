Viatura da Guarda Municipal de Maricá - Foto: Jornal O DIA

Publicado 01/11/2024 16:11 | Atualizado 01/11/2024 16:11

Maricá - Na manhã desta sexta-feira (1), uma mulher foi presa após furtar diversos utensílios em uma drogaria na região central de Maricá. O caso ocorreu por volta das 11h30, quando a suspeita entrou no estabelecimento fingindo ser uma cliente comum.

De acordo com informações, a mulher dirigiu-se a uma seção nos fundos da farmácia, onde discretamente colocou vários potes em sua bolsa antes de sair sem pagar. Ao perceber a ausência dos itens, funcionários do estabelecimento revisaram as imagens das câmeras de segurança, que registraram o momento do furto.

A Guarda Municipal foi acionada rapidamente e conseguiu localizar a suspeita nas proximidades. Durante a abordagem, foram encontrados mais de 20 potes em sua bolsa, que haviam sido retirados da drogaria.

A mulher foi detida e encaminhada à Delegacia de Maricá, onde o caso foi formalmente registrado para investigação.