Homem é preso após estar foragidoFoto: Jornal O DIA

Publicado 04/11/2024 09:52

Maricá - Na tarde deste sábado (2), uma ocorrência de violência doméstica no bairro Itaocaia Valley, em Itaipuaçu, Maricá, resultou na detenção de um homem identificado como Leonardo Teixeira do Nascimento, que foi descoberto como foragido do sistema prisional. A situação foi atendida pela guarnição D09 de Itaipuaçu, acionada às 15h20 para intervir em um caso de agressão contra uma mulher.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a solicitante, identificada apenas como D.G.B., e seu companheiro, Leonardo, que foi levado com a vítima à 82ª Delegacia de Polícia (DP) para prestar depoimentos. Durante o registro da ocorrência de violência doméstica, os agentes consultaram o histórico de Leonardo e constataram que ele estava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena pelo crime de roubo (Artigo 157 do Código Penal). No entanto, até aquele momento, a Vara de Execuções Penais (VEP) não havia emitido um mandado formal de prisão.

Após finalizar os procedimentos relacionados à denúncia de violência doméstica na 82ª DP, a guarnição dirigiu-se à 76ª DP para registrar a detenção de Leonardo como foragido da Justiça. A situação agora está sob investigação, e o homem deve responder por ambos os delitos, reforçando os esforços das autoridades em manter a segurança e proteger vítimas de violência doméstica na região.