Apreensão de balão e bandeiraFoto: Jornal O DIA

Publicado 04/11/2024 15:49 | Atualizado 04/11/2024 15:49

Maricá - Na manhã deste domingo (3), a equipe da 6ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAM) de Maricá apreendeu um balão de aproximadamente 12 metros de comprimento e uma bandeira medindo cerca de 10 metros por 14 metros em uma área de mata próxima à Estrada do Cambori, no bairro Retiro, Maricá. A ação foi realizada durante patrulhamento ambiental preventivo como parte da Operação Opol 580/2024.

Segundo os agentes, ao se aproximarem do local, alguns indivíduos que pareciam estar envolvidos na soltura dos artefatos fugiram ao perceberem a presença policial, abandonando o balão e a bandeira no solo. A apreensão foi realizada pela equipe liderada pelo subtenente Carlos Alexandre, com o primeiro sargento Felipe e o cabo Garcia.

Com base no artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), que proíbe a soltura de balões devido ao risco de incêndio e degradação ambiental, os artefatos foram levados à 82ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado e será analisado pelas autoridades competentes. A ação reforça o combate a práticas que ameaçam a segurança e o meio ambiente, promovendo a preservação das áreas de mata da região.