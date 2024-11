Exposição Heróis Quilombolas - Foto: Bernardo Gomes

Maricá - A Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) recebe uma exposição inédita no Estado do Rio de Janeiro: “Heróis Quilombolas, Objetos de Suplício, Rugendas e Debret”, que conta a história esquecida de heróis quilombolas que enfrentaram a escravidão. A nona edição da Flim acontece na orla do Parque Nanci, entre os dias 1º e 10 de novembro.

A exposição resgata um dos momentos mais dramáticos das lutas pela libertação dos escravos, forçando o parlamento da época em apressar a abolição da escravidão. Ao todo, são 50 peças confeccionadas em fibra de vidro pelo artista plástico Jonas Conceição, sendo 13 dos heróis quilombolas, em tamanho natural. As esculturas são do acervo do ÁfricaBrasil Museu Intercontinental, instalado no Porto de São Mateus, município na região norte do estado do Espírito Santo.

As esculturas representam os mais importantes personagens dessas lutas, com as cenas baseadas nas gravuras de Rugendas e Debret, o cenário predominante na maior parte das cidades brasileiras. Já os objetos de suplício, criados para castigar e intimidar os escravos que se rebelavam – além da emblemática figura do Capitão do Mato – também ganham destaque nessa contação da “história esquecida”.

Para o colecionador Maciel de Aguiar (proprietário das peças), a África não apenas cedeu a força muscular de mulheres e homens levados de suas tribos para construir a riqueza de várias nações, mas também para uma gama de conhecimentos, tradições e culturas que compõem o extraordinário legado de um povo tolerante, inventivo e criativo.

“A exposição é um mergulho nos acontecimentos do Século XIX e que muitas vezes não aprendemos nos livros escolares, mas que nos oferece a possibilidade de um maior conhecimento dos fatos que marcaram a história do Brasil. Para cada peça que estará exposta na Flim, há um livro que conta a história, através da oralidade, que a historiografia oficial omitiu”, disse o curador da exposição, Adriano Queiroz.

Heróis negros

As esculturas dos heróis negros são simbolizadas por Zacimba Gaba, Benedito Meia-Légua, Constância de Angola, Preto Bongo, Viriato Cancão de Fogo, Negro Rugério, Clara Maria do Rosário, Silvestre Nagô, Mateus Purquério, Beatinho de São Benedito, Rosa Flor, Chico Pombo e Teodorinho Trinca-Ferro, como importantes referências das lutas contra a escravidão.

O acervo apresenta, também, a escultura do capitão-do-mato José de Oliveira, conhecido como Zé Diabo, Diabo Louro ou Cearense – o mais temido caçador de escravizados fugidos da região –, notabilizado pela captura ou morte de muitos quilombolas e, sobretudo, pela destruição do Quilombo do Morro (hoje Povoado de Santana), em Conceição da Barra, no Espírito Santo.

África Brasil Museu Intercontinental

Instalado no Porto de São Mateus, município da região norte do estado do Espírito Santo, o ÁfricaBrasil Museu Intercontinental nasceu da orientação intelectual do antropólogo Darcy Ribeiro, que defendia a criação de um espaço que pudesse congregar e difundir a arte tribal africana e estudar o processo escravocrata em nosso País. Foi criado e gerido com recursos privados, após 35 anos de pesquisa, doação de colecionadores e de estudiosos.

Flim 2024

A 9ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) é promovida pela Prefeitura de Maricá e acontece entre os dias 1º e 10 de novembro, das 9h às 20h, na orla do bairro Parque Nanci. Na programação, palestras, debates, rodas de conversa, talk shows e diversas atividades voltadas para crianças, adultos e pessoas com deficiência. O espaço conta com 10 mil metros quadrados somente na área de tendas, onde está instalada a arena de debates “Papo Flim”, a “Flimzinha” (área infantil) e a “Tenda Literária Flim”, com estandes de 100 editoras, 180 selos e 12 mil títulos de livros. Há ainda os espaços Imersão e Tecnologia e Robótica, dois palcos para shows, lounge para descanso, estúdio videocast e área de gastronomia.