Viatura da PATAMO - Foto: Jornal O Dia

Publicado 06/11/2024 11:56 | Atualizado 06/11/2024 12:10

Maricá - Na noite desta terça-feira, 5 de novembro, uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar um som automotivo de um veículo estacionado no bairro das Pedreiras, em Maricá.

Conforme relatos, o homem teria arrombado o veículo que estava estacionado e, em seguida, retirado o som automotivo. O proprietário do carro chegou ao local no momento exato do furto e testemunhou o crime. Após pegar o aparelho, o suspeito fugiu do local rapidamente.

Durante patrulhamento, sob o comando do Sargento Silveira, os policiais foram abordados pela vítima, que relatou o ocorrido. Com essas informações, a equipe montou um cerco tático na região, conseguindo capturar o suspeito em flagrante. Em posse dele, os policiais apreenderam o som automotivo furtado.

O suspeito foi levado à Delegacia de Maricá e, posteriormente, transferido para a Central de Flagrantes da 76ª DP, em Niterói, onde permanecerá detido pelo crime de furto. Ele será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da justiça para os procedimentos legais.