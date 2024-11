Incêndio na Mata em Itaipuaçu - Foto: Reprodução

Publicado 07/11/2024 13:57 | Atualizado 07/11/2024 13:57

Maricá - Na manhã desta quinta-feira (7), um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata na Estrada de Itaipuaçu, em Maricá, e chegou a ameaçar diversas residências próximas. O fogo começou por volta das 10h, e, em poucos minutos, se alastrou pela vegetação seca da região, avançando em direção às casas.

Moradores relataram momentos de tensão, temendo que as chamas alcançassem suas residências. A situação foi considerada crítica devido à velocidade com que o incêndio se propagou.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas e se dirigiram ao local para combater as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse ainda mais. A causa do fogo ainda não foi identificada, e as autoridades seguem monitorando a área para evitar novos focos de incêndio.