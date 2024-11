Quaquá e o Brigadeiro Damasceno, Comandante Geral da Aeronáutica - Foto: Rede Social

Quaquá e o Brigadeiro Damasceno, Comandante Geral da AeronáuticaFoto: Rede Social

Publicado 08/11/2024 18:32 | Atualizado 08/11/2024 18:47

Maricá - Em um momento histórico para Maricá, o recém-eleito novamente pela terceira vez Prefeito e atual Deputado Federal Washington Quaquá, o mais votado da gosta da cidade em 2024, tem planos ambiciosos para o desenvolvimento do município e do Brasil.



Quaquá se reuniu na manhã da última quarta-feira (06) com o Brigadeiro Damasceno, o Comandante Geral da Aeronáutica, e outros altos oficiais das Forças Armadas, discutindo iniciativas estratégicas que prometem transformar a economia e a infraestrutura de Maricá.

Segundo Quaquá, uma conversa foi marcada pelo alto nível de compromisso e visão estratégica dos representantes da Aeronáutica, que demonstrou grande interesse e apoio aos projetos de expansão industrial e tecnológica em Maricá.

Entre as principais propostas apresentadas está a instalação de uma indústria de construção de aeronaves e a criação de uma base de lançamento de foguetes, consolidando o município como um importante polo de inovação e tecnologia aeroespacial no país. Quaqua disse:

“Saí da reunião muito bem visto com a capacidade e o compromisso dos oficiais da Aeronáutica. Esse encontro reafirma nosso engajamento em buscar o desenvolvimento do país e, claro, de Maricá. Estamos prontos para contribuir com o que for necessário para que essas iniciativas avancem no Congresso Nacional”, concluiu Quaquá.

A instalação de uma indústria aeronáutica e de uma base de foguetes em Maricá não apenas fortaleceria o setor tecnológico no Brasil como uma trajetória de grande impacto socioeconômico para a região. A expectativa é que esses projetos gerem milhares de investimentos diretos e indiretos, além de investimentos e transferências de infraestrutura local que vai gerar uma indústria de empregos no município.

A proposta de Quaquá representa um avanço estratégico, alinhado com a meta de tornar Maricá um polo de desenvolvimento de alta tecnologia.

A aposta na indústria aeronáutica e aeroespacial coloca a cidade em destaque nacional e reforça o compromisso do prefeito eleito com o progresso e o crescimento sustentável da região.

Com o apoio de autoridades como o Comandante Brigadeiro Damasceno, Quaquá pretende ações articuladas junto ao governo federal e outros parceiros estratégicos para garantir que esses projetos se concretizem, beneficiando diretamente a população de Maricá e promovendo o avanço tecnológico do Brasil.