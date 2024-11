Flim 2024 - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 11/11/2024 11:03

Maricá - Em 2023, Hercília da Silva Costa realizou o sonho de uma vida inteira: aprender a ler e escrever. A aluna de 90 anos é a mais idosa do programa “Sim, Eu Posso”, iniciativa da Prefeitura de Maricá para acabar com o analfabetismo, que retornou às salas de aula do projeto este ano.

Ela traz o brilho nos olhos e a vontade sedenta de aprender a cada dia para deixar os anos de escuridão para trás. No sábado (09/11), ela voltou à Festa Literária Internacional de Maricá (Flim), que este ano é realizada na orla do Parque Nanci, em busca de livros educativos e de palavras cruzadas para ampliar o conhecimento que foram compradas com as mumbucas literárias. No ano passado, ela recebeu o diploma de alfabetização na Flim com outros 1.066 alunos.

A história de dona Hercília se mistura com muitas outras Brasil afora. Ela nasceu em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, em uma família com 13 irmãos. A única oportunidade que teve quando criança de estar numa escola durou 15 dias. De família pobre, precisou abandonar os estudos para trabalhar e ajudar os pais com os irmãos mais novos. Hoje é viúva e possui uma família com muitos integrantes. São 12 filhos, 25 netos, 40 bisnetos e sete tataranetos. Dona Hercília reside há 68 anos em Maricá e atualmente mora no bairro Retiro.

“Meu pai trabalhava na lavoura e tive que ajudar minha mãe com meus irmãos menores”, lembra ela, que disse como conheceu a iniciativa de erradicação do analfabetismo. “Estava em casa quando a educadora Larissa esteve lá e me inscreveu no programa. Foi a maior alegria da minha vida. O ‘Sim, Eu Posso’ realizou meu sonho de estudar e agora quero aprender cada vez mais”, declarou.

A moradora do bairro Retiro destacou os benefícios que o programa trouxe para sua vida. “Agora não dependo mais de ninguém para escrever um bilhete, ver as palavras na televisão ou contar porque não sabia dar o troco certo. Gosto de Matemática, estudar com meus livros, fazer palavras cruzadas e estou lendo a Bíblia”, completou.

Jornada da alfabetização

O “Sim, Eu Posso!” é um método de alfabetização criado pelo Instituto de Pesquisa Latino-americano e Caribenho IPLAC e contempla as condições de vida das pessoas para alcançar o objetivo de acabar com o analfabetismo.

A jornada foi dividida em duas fases. Na primeira, o método associa as letras (desconhecido) aos números (conhecido) e usa recursos audiovisuais em sala de aula (65 vídeo-aulas), para o aprendizado. Na segunda etapa usa-se círculos de debate para o aprimoramento e aperfeiçoamento da leitura e da escrita de pessoas alfabetizadas, mediante o trabalho pedagógico de atividades didáticas sobre temáticas como História, Cultura e Identidade, Trabalho, Educação, Saúde, entre outros.

Reconhecida internacionalmente, a iniciativa já beneficiou quase 11 milhões de pessoas em mais de 30 países. Em 2023, 1.067 moradores de Maricá, com mais de 15 anos, foram alfabetizados e receberam os diplomas na oitava edição da Festa Literária Internacional de Maricá (Flim), que aconteceu em Itaipuaçu.