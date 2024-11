Passarela de Inoã - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 11/11/2024 10:17 | Atualizado 11/11/2024 10:18

Maricá - Na noite de sábado (09), um homem faleceu após ser atropelado na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no bairro de Inoã. O acidente ocorreu por volta das 19h30, nas proximidades de uma passarela. De acordo com testemunhas, o pedestre tentava atravessar a pista quando foi atingido por um veículo que trafegava em direção a Maricá.

O impacto foi severo e deixou a vítima com múltiplos ferimentos. Equipes de socorro foram acionadas para o local do acidente. Bombeiros do Destacamento de Maricá chegaram rapidamente, mas encontraram o homem já sem sinais vitais.

A Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), compareceu ao local, isolando a área e acionando a perícia técnica. O trânsito na rodovia foi parcialmente bloqueado, com uma única faixa liberada para circulação de veículos.

Peritos do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) foram mobilizados para realizar os procedimentos de investigação. O corpo da vítima foi removido pelo Rabecão da Defesa Civil Estadual e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

O acidente foi registrado na 82ª Delegacia de Polícia de Maricá, onde o caso será investigado.