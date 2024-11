O Deputado Federal eleito prefeito de Marica Quaquá, o Ministro do Turismo Celso Sabino e o Secretário de turismo do próximo governo municipal anunciado por Quaquá em encontro em Brasília - Reprodução de vídeo

Publicado 11/11/2024 19:58 | Atualizado 11/11/2024 20:08

Maricá - O Deputado Federal Washington Quaquá (PT-RJ), e Prefeito eleito de Maricá (RJ) para os próximos quatro anos, apresentou nesta segunda-feira (11/11) ao Ministro do Turismo Celso Sabino o projeto do novo Aquário da cidade de Maricá. O projeto, que será construído na Barra de Maricá, é assinado pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Jair Valera.



“Será um Aquário moderno, que irá mostrar os peixes de água doce. Haverá diversos peixes amazônicos, como Pirarucu e Tucunaré. Esse será um grande chamariz para o turismo nacional e internacional”, afirmou o deputado, após sair da reunião em Brasília.



O projeto do Aquário Maricá prevê um centro de pesquisas, uma torre mirante e uma marquise que será ligada a um auditório. Todo o complexo ocupará uma área de 14 mil metros, no centro de uma grande praça.



O prazo de execução do projeto será inicialmente de 240 dias, contados a partir da assinatura do contrato.



“Queremos começar o quanto antes. O ministro ficou entusiasmado com nosso projeto”, contou Quaquá, que também é vice-presidente nacional do PT.



De acordo com Quaquá, o Ministro Celso Sabino vai colocar toda a equipe técnica do ministério para ajudar a organizar as ações para transformar Maricá num case para o turismo nacional.“É parte do nosso projeto de mundialização de nossa cidade”, disse o deputado.

No fim da conversa com o Ministro do Turismo, Quaquá anunciou o novo Secretário de Turismo do município a partir de 2025, que participava com ele do encontro: José Alexandre será o novo Secretário de Turismo de Maricá, ele já atuava no Governo Fabiano Horta como Secretário, na Secretaria de Promoção e Projetos Especiais.