Casa de um dos acusados do esquema de desvio de recursos públicos - Foto: Reprodução CNN Brasil

Publicado 13/11/2024 13:25 | Atualizado 13/11/2024 13:26

Maricá - Na manhã desta quarta-feira (13) oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra investigados por desvio de dinheiro público no município.

Segundo informações, os investigados são acusados de desviar recursos públicos da moeda social Mumbuca, que é administrada pelo Banco Mumbuca, o valor ainda segundo a GAEGO/MPRJ, o valor do desvio chega a R$ 64 milhões de reais. Ainda segundo relatos, comerciantes que nada têm a ver com a prefeitura, fazem parte do esquema.

O inquérito foi instaurado e o alvo são os comerciantes do município e pessoas envolvidas no esquema, a apuração acontece contra as acusações de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato.