Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, celebra os bons resultados do Serviço de Prevenção e Tratamento do Câncer de Pele, que já registrou mais de 400 atendimentos referenciados, marcados pela Central de Regulação do município. O ambulatório especializado nessa área teve início em fevereiro deste ano no Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, acolhendo, inicialmente, a demanda reprimida identificada, com consulta, procedimento e acompanhamento do paciente. Apenas no mês de setembro, foram realizados 106 atendimentos no local.

A partir da busca ativa dos profissionais das Unidades de Saúde da Família (USF), novas questões suspeitas ligadas ao câncer de pele foram acolhidas pelo serviço, com inserção e marcação pelo sistema da Central de Regulação da cidade. Através dessa iniciativa, são tratadas lesões sugestivas ou confirmadas da doença de forma referenciada, atendendo a população em geral e também os trabalhadores da gestão municipal que atuam em locais de exposição de risco à luz solar.

Com a implementação do Serviço de Prevenção e Tratamento do Câncer de Pele, foi reduzido o tempo de espera entre o atendimento, preparo e efetivação do procedimento cirúrgico, que atualmente leva menos de trinta dias. Além disso, outro impacto relevante observado é da atuação preventiva, identificando lesões em estágios menos avançados, o que contribui para uma recuperação melhor e traz mais chances de cura.

Marcos Victoriano, representante da direção do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, reforçou o papel do serviço para aqueles que trabalham expostos ao sol.

“Uma atuação essencial do serviço é no rastreio de trabalhadores da gestão municipal em situação de risco solar, orientando esses profissionais e observando lesões que muitas vezes eles não identificaram. Com isso, unimos prevenção, conscientização e acesso ao tratamento a todos que precisam, incluindo os que estão diariamente expostos a riscos ”, ressaltou.

O dermatologista Fábio Baquero, coordenador do Serviço de Prevenção e Tratamento do Câncer de Pele, garantiu que a iniciativa faz a diferença, promovendo diagnóstico precoce.

“Esse serviço trouxe reflexos muito positivos no atendimento de saúde das pessoas com situações suspeitas ou já identificadas de câncer de pele. Fazemos todo o acompanhamento, já com a intenção de abordar novas lesões de forma precoce”, acrescentou.

Serviço chamou a atenção de outros países

O Serviço de Prevenção e Tratamento do Câncer de Pele da cidade já despertou o interesse de entidades internacionais. Em março deste ano, um grupo de 10 pessoas da Universidade de Tulsa, localizada em Oklahoma, nos Estados Unidos, estiveram no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, para conhecer a iniciativa.

O coletivo incluiu estudantes e o professor responsável do curso pré-medicina da instituição norte-americana, que conheceram as instalações do serviço, os equipamentos e tecnologias utilizados para o enfrentamento ao câncer de pele, além de receberem orientações e esclarecerem dúvidas junto à equipe que atua no local.

Ações preventivas fazem a diferença

O câncer de pele muitas vezes se manifesta de forma sutil, com sinais que incluem pintas ou verrugas, podendo evoluir para estágios mais graves se a doença não for detectada e tratada precocemente. Por isso, ao identificar alterações ou um desses possíveis sintomas, as pessoas devem buscar imediatamente a USF de referência, onde são cadastradas, para iniciar o processo de avaliação e identificação.

Na USF, caso seja identificada a necessidade, será realizada a inserção do usuário no sistema da Central de Regulação para encaminhamento ao Serviço de Prevenção e Tratamento do Câncer de Pele. O agendamento prioriza os casos mais graves e urgentes, seguindo as diretrizes de classificação de risco do Sistema Único de Saúde (SUS).