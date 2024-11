"É lindíssimo, é precioso", elogia Aleida o hospital, abraçando profissionais de saúde ao lado do prefeito eleito, Quaquá - Foto: Divulgação

"É lindíssimo, é precioso", elogia Aleida o hospital, abraçando profissionais de saúde ao lado do prefeito eleito, Quaquá Foto: Divulgação

Publicado 17/11/2024 12:39 | Atualizado 17/11/2024 12:40

Maricá - O Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara, em Maricá, recebeu na noite de sábado uma visita para lá de especial. Aleida Guevara, filha do herói que dá nome ao hospital, visitou as instalações junto com o prefeito eleito da cidade, o deputado federal Washington Quaquá. “É lindíssimo, é precioso”, resumiu Aleida, que abraçou profiissionais de saúde, pacientes e funcionários do hospital.



“Foi um dia muito produtivo! Aleida nos falou sobre Cuba, Maricá, América Latina e o socialismo. Depois dessa conversa boa, visitamos o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, que carrega o nome do seu pai e é referência em saúde pública em Maricá e em toda região. O Che é um hospital público melhor do que qualquer hospital privado deste país! Botamos CopaDor, por exemplo, no chinelo! Che Vive! E salva vidas em Maricá!”, escreveu Quaquá nas redes sociais.



Iniciado por Quaquá em sua segunda gestão, o “Che” foi inaugurado em 2020 pelo atual prefeito, Fabiano Horta.

Quaquá foi um dos muitos maricaenses que sobreviveram à Covid-19 graças aos bons profissionais deste hospital. Ele ficou vários dias internado na unidade.



O Hospital começou em 2022 a realizar cirurgias de diversas especialidades e em breve deve bater a marca dos 20 mil procedimentos. Os números que indicam a qualidade da saúde pública na cidade são expressivos: no ano passado, foram 895.303 atendimentos nas 26 Unidades de Saúde da Família (USF) presentes nos quatro distritos, as de Urgência e Emergência e os serviços especializados. Mais de 520 mil visitas domiciliares foram feitas pelas equipes da Atenção Primária, evitando o agravamento de doenças. “Precisamos e vamos fazer mais, pois aqui em Maricá, como em Cuba, consideramos a Saúde como um direito fundamental do cidadão”, afirma Quaquá.