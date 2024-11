Conexão 2030 - Foto: Leonardo Fonseca

Conexão 2030Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 18/11/2024 10:56

Maricá - Maricá mostrou um pouco das suas experiências e políticas públicas na G20 Social, conferência paralela à reunião das 20 maiores economias do planeta que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Dois diretores da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) participaram de painéis na tarde do sábado (16).

Pedro Mota, diretor de Inovação e Tecnologia, falou sobre o uso de novas tecnologias de aplicativos e games no desenvolvimento social. Já Eugênio Soares, diretor de Economia Solidária, mostrou um pouco do fomento à agricultura familiar e economia das familias. Todas as iniciativas ajudam a cidade a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Pudemos falar das múltiplas atividades e projetos da Codemar. Aprofundei o tema da tecnologia apoiando o desenvolvimento social. O convite para estar num evento do G20 é um importante reconhecimento do trabalho da Codemar e mostra que estamos no caminho certo e obtendo destaque nacional", analisou Pedro Mota.

A plateia pôde conhecer programas como o Mumbucar, que conecta taxistas e usuários sem cobrança de taxas; iniciativas que garantem a segurança do público feminino com o uso de aplicativos e o investimento no setor de games que pode gerar emprego e renda.

Segurança alimentar

Eugênio Soares representou Maricá e a Codemar no painel sobre segurança alimentar e erradicação da fome, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

"Temos em Maricá diversas experiências bem sucedidas em resposta aos ODS. A orientação da administração da cidade com o prefeito Fabiano Horta e com o prefeito eleito Washington Quaquá, além do nosso presidente da Codemar, Hamilton Lacerda, é que se amplie as políticas de desenvolvimento econômico sustentável. Maricá é já uma cidade referência neste aspecto e por isso estamos aqui", afirmou Eugênio.

O diretor mostrou para a plateia iniciativas como as hortas comunitárias de Maricá, a capacitação de agricultores familiares e o incentivo à economia solidária como um todo.

O G20 Social

O encontro G20 Social tem o objetivo de aumentar a participação da sociedade como um todo, para além dos atores governamentais, nos processos decisórios e demais atividades da reunião de cúpula. O lema é "Construindo um mundo justo e um planeta sustentável".

De acordo com a organização, "como um país plural, diverso e com autoridade para tratar de questões fundamentais, como a mudança climática e combate à fome e à pobreza, o G20 Social garante espaço para as diferentes vozes, lutas e reivindicações das populações e dos agentes não-governamentais dos países que compõem as maiores economias do mundo. Assim, o G20 Social pretende que as colaborações da sociedade civil sejam analisadas e, no que couber e houver consenso, incorporadas à Declaração de Líderes".