Caminhão da saúde estrá neste sábado em InoãFoto: Divulgação

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promoverá neste sábado (26), das 8h às 16h, uma ação do Caminhão da Saúde na Unidade de Saúde da Família (USF) Chácara de Inoã, na região central do bairro, ao lado do Polo Mania. Durante a iniciativa, serão oferecidos 200 exames gratuitos à população, incluindo eletrocardiogramas, ecocardiogramas (de carótidas e vértebras) e dopplers vasculares arteriais ou venosos.

Para realizar algum dos procedimentos no local, é necessário apresentar um documento de identidade, pedido médico dos serviços municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), CPF e o cartão do SUS. É importante lembrar que o atendimento ocorre por ordem de chegada, com 60 senhas para os eletrocardiogramas, 70 para a realização de ecocardiogramas e outras 70 para doppler.

Além disso, para marcar o Julho Amarelo, mês de conscientização e prevenção às hepatites virais, a USF Chácara de Inoã realizará no mesmo dia uma atividade para simbolizar a campanha junto ao Caminhão da Saúde. Com isso, serão oferecidos testes rápidos para hepatites virais, sífilis e HIV, assim como vacinação de rotina (o que inclui a Hepatite A e B), contra a Influenza (gripe) e Covid-19.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, pontuou o impacto do Caminhão da Saúde e a importância da ação também integrar a mobilização do Julho Amarelo.

"A presença do Caminhão da Saúde em Inoã reforça nosso compromisso em ampliar o acesso aos serviços de saúde, oferecendo exames importantes diretamente nos bairros, o que garante mais cuidado à população. No mesmo dia, as ações do Julho Amarelo contribuem para a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce das hepatites virais, reforçando a importância da informação e do cuidado para salvar vidas", afirmou.

O subsecretário de Atenção Especializado, André Nahoum, destacou o impacto da iniciativa para fortalecer o acesso a exames.

"Com o Caminhão da Saúde, conseguimos ampliar a oferta de exames e aproximar os serviços especializados da população, percorrendo os quatro distritos progressivamente. Isso é essencial para promover o bem-estar, incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças e garantir o cuidado integrado ao paciente", acrescentou.