Dia da Mulher Maricaense será comemorado nesta sexta-feira e dará moções honrosas a mulheres da cidade
As comemorações continuarão no sábado, a Lei que integra o Calendário Oficial do município é de autoria da vereadora Andrea Cunha, inspirada na Dona Linda e enxerga a mulher como força de transformação da sociedade
O Dia Municipal da Mulher Maricaense foi criado pela vereadora Andrea Cunha, inspirado na saudosa Dona Linda, uma mulher forte que inspira a todas as mulheres - Foto: Jornal O DIA
O Dia Municipal da Mulher Maricaense foi criado pela vereadora Andrea Cunha, inspirado na saudosa Dona Linda, uma mulher forte que inspira a todas as mulheres Foto: Jornal O DIA
Maricá - A cidade celebra nesta sexta-feira (29) e no sábado (30) o Dia Municipal da Mulher Maricaense, Lei criada pela vereadora Andrea Cunha sua inspiração para criação da Lei foi uma grande mulher do município; Romilda Nunes, mais conhecida como Dona Linda, mãe do presidente da Câmara Municipal, Aldair de Linda.
Professora, Dona Linda foi vereadora em Maricá entre os anos de 1997 e 2000, atuando com grande empenho na área da educação e infraestrutura com diversas indicações. O Dia Municipal da Mulher Maricaense, faz parte do Calendário Oficial de Eventos da cidade e é comemorado anualmente no dia 20 de agosto, esse ano as comemorações acontecerão neste fim de semana e contará com palestras, debates, shows e um ambiente de muita interação, empoderamento feminino e mulheres com relevância na cidade receberão Moções Honrosas, e está sendo organizado pela Prefeitura de Maricá por meio da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, a Secretária das Mulheres, Dra. Ingrid Bastos tem se empenhado para realizar as celebrações elevando a auto estima de todas as mulheres da cidade e convida a todas a participarem.
Entre os destaques já confirmados estão o show da cantora e compositora Lary - que sobe ao palco às 20h de sexta-feira - e a presença da escritora e filósofa Djamila Ribeiro, referência nacional nas discussões sobre feminismo negro e direitos das mulheres.
O encontro contará ainda com a participação da empresária Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, e das cantoras Lavínia Guimarães e Vivi Serrano, além de outras atrações culturais.
Durante os dois dias, a programação oferecerá serviços gratuitos à população, como vacinação, feira solidária e atividades esportivas, além de ações voltadas para saúde, bem-estar e beleza.
O evento acontece na Arena da Barra na Avenida João Saldanha 3 a partir das 10h, confira a programação:
Sexta-feira (29 •10h - Início da programação – Stands das secretarias, feiras, workshop e oficinas •13:00h - Abertura da Plenária •13:20 – Inicio da cerimônia - Exibição do Documentário •13:30 – Apresentação Cultural 1 •13:50h – Palco com Moderação 1 – (Delegada Gabriela, Promotoras Tatiana e Laila, Deputada. Estadual Zeidan, Comandante da Guarda Municipal Ana, Repres. Min da Mulher ) •14:50 – Apresentação Cultural 2 - •15:10 – Palco com Moderação – (Carla – Firjan, Juliana- Sebrae, •Ana Paula Banco do Brasil, Heloísa – Secretaria da Mulher do Governo do Estado do RJ) •16:10 – Apresentação Cultural 3 •16:30 – Moções Honrosas serão entregues a mulheres relevantes da cidade
SÁBADO (30)
•10h – Início da Programação (Stands das secretarias, feiras, workshop e oficinas) •13h - Abertura da Plenária •13h - Workshop 1 – Paula Balbino (Instrutora de Maquiagem) •13:20 – Inicio da cerimônia •13:30 – Apresentação Cultural 1 •13:50h – Palestra 1 – Djamila Ribeiro •15h – Apresentação Cultural 2 •15:20 – Palestra 2 – Ana Fontes •16:30 – Apresentação Cultural 3 •16:30 – Painel (Gabi – Primeira dama, Érika Paz – Empoderadas,
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.