O Dia Municipal da Mulher Maricaense foi criado pela vereadora Andrea Cunha, inspirado na saudosa Dona Linda, uma mulher forte que inspira a todas as mulheres - Foto: Jornal O DIA

O Dia Municipal da Mulher Maricaense foi criado pela vereadora Andrea Cunha, inspirado na saudosa Dona Linda, uma mulher forte que inspira a todas as mulheres Foto: Jornal O DIA

Publicado 28/08/2025 10:30 | Atualizado 28/08/2025 11:05

Maricá - A cidade celebra nesta sexta-feira (29) e no sábado (30) o Dia Municipal da Mulher Maricaense, Lei criada pela vereadora Andrea Cunha sua inspiração para criação da Lei foi uma grande mulher do município; Romilda Nunes, mais conhecida como Dona Linda, mãe do presidente da Câmara Municipal, Aldair de Linda.

Professora, Dona Linda foi vereadora em Maricá entre os anos de 1997 e 2000, atuando com grande empenho na área da educação e infraestrutura com diversas indicações. O Dia Municipal da Mulher Maricaense, faz parte do Calendário Oficial de Eventos da cidade e é comemorado anualmente no dia 20 de agosto, esse ano as comemorações acontecerão neste fim de semana e contará com palestras, debates, shows e um ambiente de muita interação, empoderamento feminino e mulheres com relevância na cidade receberão Moções Honrosas, e está sendo organizado pela Prefeitura de Maricá por meio da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, a Secretária das Mulheres, Dra. Ingrid Bastos tem se empenhado para realizar as celebrações elevando a auto estima de todas as mulheres da cidade e convida a todas a participarem.

Entre os destaques já confirmados estão o show da cantora e compositora Lary - que sobe ao palco às 20h de sexta-feira - e a presença da escritora e filósofa Djamila Ribeiro, referência nacional nas discussões sobre feminismo negro e direitos das mulheres.



O encontro contará ainda com a participação da empresária Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, e das cantoras Lavínia Guimarães e Vivi Serrano, além de outras atrações culturais.



Durante os dois dias, a programação oferecerá serviços gratuitos à população, como vacinação, feira solidária e atividades esportivas, além de ações voltadas para saúde, bem-estar e beleza.

O evento acontece na Arena da Barra na Avenida João Saldanha 3 a partir das 10h, confira a programação:



Sexta-feira (29

•10h - Início da programação – Stands das secretarias, feiras, workshop e oficinas

•13:00h - Abertura da Plenária

•13:20 – Inicio da cerimônia - Exibição do Documentário

•13:30 – Apresentação Cultural 1

•13:50h – Palco com Moderação 1 – (Delegada Gabriela,

Promotoras Tatiana e Laila, Deputada. Estadual Zeidan, Comandante da Guarda Municipal Ana, Repres. Min da Mulher )

•14:50 – Apresentação Cultural 2 -

•15:10 – Palco com Moderação – (Carla – Firjan, Juliana- Sebrae,

•Ana Paula Banco do Brasil, Heloísa – Secretaria da Mulher do Governo do Estado do RJ)

•16:10 – Apresentação Cultural 3

•16:30 – Moções Honrosas serão entregues a mulheres relevantes da cidade

SÁBADO (30)

•10h – Início da Programação (Stands das secretarias, feiras, workshop e oficinas)

•13h - Abertura da Plenária

•13h - Workshop 1 – Paula Balbino (Instrutora de Maquiagem)

•13:20 – Inicio da cerimônia

•13:30 – Apresentação Cultural 1

•13:50h – Palestra 1 – Djamila Ribeiro

•15h – Apresentação Cultural 2

•15:20 – Palestra 2 – Ana Fontes

•16:30 – Apresentação Cultural 3

•16:30 – Painel (Gabi – Primeira dama, Érika Paz – Empoderadas,



