Encontro Regional dos secretários de Turismo da Costa do SolFoto: Thamyris Mello

Publicado 28/08/2025 11:01 | Atualizado 28/08/2025 11:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, promoveu nesta quarta-feira (27) a segunda edição do ‘Encontro de Secretários de Turismo da Região Costa do Sol’. Composta por 13 municípios da antiga “Região dos Lagos’, a região possui oito cidades nas duas principais categorias do Mapa do Turismo Brasileiro.

Como anfitrião, o secretário de Maricá José Alexandre abriu o evento falando sobre a necessidade de integração entre as 13 secretarias, de forma a otimizar as ações de promoção turística em toda a região. Cada município também teve oportunidade de apresentar as demandas e fazer contribuições para o trabalho integrado.

“A palavra ‘integração’ resume qual deve ser nosso norte. Maricá já se consolidou como destino turístico promissor, mas só avançaremos se estivermos alinhados com os demais municípios da Costa do Sol e com os governos estadual e federal. Queremos criar um calendário integrado de eventos e fortalecer a promoção cruzada, para que o turista que visite alguma das cidades também encontre nas demais uma oferta complementar”, destacou José Alexandre.

Entre as iniciativas debatidas, estão a criação de um calendário integrado de eventos, a promoção cruzada entre cidades e a busca por políticas públicas e investimentos do setor. Também foi discutida a possibilidade de criação de um consórcio de promoção turística que possa captar recursos exclusivos para ações de divulgação, capacitação e regionalização.

O secretário de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael Castro, ressaltou a força da região enquanto atrativo de turistas internacionais. “A Costa do Sol já é uma região fortíssima. Quando conseguimos transformar a integração em prática, temos uma região sem limites de expansão. Cada município tem seu potencial, mas juntos podemos ser ainda mais fortes, levando os nomes dos 13 municípios ao cenário internacional”, acredita.

“O turismo é um trabalho em rede. Se não caminharmos juntos, cada município isolado se enfraquece. É a união que dará à região o protagonismo que ela merece. A Costa do Sol tem tudo: sol, mar, montanha, campo e cultura. Com essa diversidade, temos condições de nos tornar o grande polo turístico do Estado do Rio de Janeiro”, acredita Arnaldo Mattoso, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Quissamã.

Sete secretários participaram do encontro. Além do anfitrião José Alexandre, estiveram presentes: Thomaz Weber, de Armação dos Búzios; Adriana Grillo, de Casimiro de Abreu; Carla Valle, de Iguaba Grande; Arnaldo Mattoso, de Quissamã; Rodrigo Peteleiro, de Rio das Ostras; e Rafael Castro, de Saquarema. Ao todo, 10 municípios tiveram representantes durante os debates. Um novo encontro deve acontecer em Macaé nos próximos meses.