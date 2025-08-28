Encontro Regional dos secretários de Turismo da Costa do SolFoto: Thamyris Mello
Maricá recebe 2ª edição do Encontro de Secretários de Turismo da Costa do Sol
Evento reuniu representantes de 10 municípios para debater integração regional, calendário unificado de eventos e ações conjuntas de promoção turística
Dia da Mulher Maricaense será comemorado nesta sexta-feira e dará moções honrosas a mulheres da cidade
As comemorações continuarão no sábado, a Lei que integra o Calendário Oficial do município é de autoria da vereadora Andrea Cunha, inspirada na Dona Linda e enxerga a mulher como força de transformação da sociedade
Maricá realiza a 16ª edição da 'Marcha para Jesus' neste sábado
Entre as atrações estão grandes nomes da música gospel, como Cassiane, Thalles Roberto, Maria Pita e Paulo Neto
Maricá recebe nome de maior relevância mundial na pesquisa sobre renda básica
Filósofo e economista belga Philippe Van Parijs participou do segundo dia do 24º Congresso BIEN
Guarda Municipal recupera produtos furtados de loja no centro de Maricá
A ladra, tentou fugir do local porém foi capturada pela equipe e acabou confessando o crime após relatos de testemunhas e funcionários da loja
Dupla é presa por tráfico de drogas na região central de Maricá
Drogas, dois telefones celulares e uma réplica de fuzil foram apreendidos pela Polícia Militar
