Feira do mercadoFoto: Divulgação
Maricá é destaque na maior feira do mercado de turismo internacional, na França
Evento em parque de exposições na França reúne profissionais de toda a cadeia do setor, como agências de viagens, companhias aéreas, hotéis e especialistas em turismo
Prefeitura de Maricá promove ação de prevenção contra o HIV
Iniciativa leva orientações, testes rápidos e informações sobre a doença à população e acontece nesta quarta-feira
Policiais Militares da 6ª Cia apreendem grande quantidade de drogas do MCMV de Inoã
Foram apreendidos: 1.680 invólucros de cocaína, 04 Rádios transmissores e 01 simulacro de pistola, tudo foi levado para a 82ª DP
Estelionatário com mais de 50 anotações criminais é preso por Policiais Civis da 82ª DP
O elemento movimentou mais de 1 milhão de reais em um ano, aplicando golpes de venda de veículos, ele vendia o mesmo carro e a mesma moto para várias pessoas
Jovens do Maricá Esporte Competições enfrentam o Americano pelo Estadual de Futsal Série Bronze
Equipe sub-13 vence por goleada de 7 a 4; sub-09 tem vitória de 2 a 1; e sub-11 perde por 2 a 1 em duelos realizados na Arena do Flamengo
Maricá encontra novos lares para cães e gatos abandonados
Campanha de adoção realizada na Orla de Bambuí termina com 15 animais sendo encaminhados para famílias da região
