Feira do mercadoFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 14:59 | Atualizado 23/09/2025 14:59

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, participa, entre os dias 23 e 25 de setembro, da IFTM Top Resa 2025 - maior feira do mercado de turismo internacional. O evento, que acontece no Paris Expo Porte de Versailles - maior parque de exposições da França - reúne anualmente profissionais de toda a cadeia do setor, como agências de viagens, operadoras, companhias aéreas, hotéis, além de especialistas em turismo de negócios, eventos e lazer.

Com um estande próprio, Maricá terá a oportunidade de se conectar com o mundo do turismo, fortalecer sua presença internacional e apresentar seus atrativos para novos parceiros e mercados estratégicos. A feira é reconhecida por impulsionar parcerias comerciais, revelar tendências e promover destinos em escala global.

“A participação de Maricá pela primeira vez como expositor tem como foco trazer turistas e conversar com potenciais investidores. Muita gente quer investir no Rio de Janeiro e sabemos que, pela proximidade, esses investimentos podem vir para Maricá”, afirmou José Alexandre, secretário de Turismo.

Quem visitar o estande de Maricá, em Paris, vai poder conhecer a cultura e os produtos da cidade. Além de um espaço dedicado exclusivamente à Companhia Maricá Alimentos (AMAR), onde são expostos alimentos como café, desidratados, chocolate em barra e em pó, e macarrão de farinha de aipim, há também a divulgação do artesanato local e do potencial gastronômico.

“A participação de Maricá mostra que o projeto de internacionalização da cidade avança a cada dia. Vamos nos posicionar como um importante destino de turismo e negócios no Brasil. Nossa participação nesta feira, em Paris, nos possibilita divulgar nossa marca, abrir novos mercados e construir parcerias”, concluiu Marlos Costa, presidente da AMAR.