Prefeito Quaquá anunciou na Codemar a geração de empregos que o empreendimento proporcionará a cidade de Maricá - Foto: Bernardo Gomes

Prefeito Quaquá anunciou na Codemar a geração de empregos que o empreendimento proporcionará a cidade de MaricáFoto: Bernardo Gomes

Publicado 15/10/2025 08:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá, em parceria com MARAEY, Sistema Firjan/SENAI e ONU Turismo, anunciou na terça-feira (14) o lançamento de dois projetos de capacitação profissional que vão oferecer 2.300 vagas voltadas para os setores de construção civil e hospitalidade de alto padrão.

O objetivo é qualificar profissionais para atuarem no desenvolvimento do complexo turístico, que vai gerar aproximadamente 9 mil empregos diretos na construção e 4.500 na operação.



“Aqui em Maricá temos a economia das pessoas e das famílias, onde quem quer trabalhar e crescer na vida terá o apoio da Prefeitura. O MARAEY não se trata apenas de um empreendimento, mas de um motor de transformação social, com geração de milhares de empregos e qualificação profissional para nossa gente. É uma oportunidade histórica para consolidarmos uma nova matriz econômica na cidade”, afirmou o prefeito Washington Quaquá.



Serão duas frentes iniciais de capacitação. A primeira, voltada para a construção civil, desenvolvida com apoio técnico, pedagógico, logístico e financeiro da Prefeitura de Maricá e do Sistema Firjan/SENAI. Os cursos terão duração de quatro meses a dois anos e incluirão formações como mestre de obras, técnico em edificações, almoxarife, assistente administrativo e secretariado. Todos os cursos garantirão certificados ou diplomas com validade nacional.



A segunda será dedicada ao setor de hospitalidade e contará com a chancela da Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL), instituição suíça reconhecida como a melhor do mundo na área. Os cursos terão duração de seis a dezoito meses e contemplarão cinco áreas: culinária, alimentos e bebidas, acomodação, administração e atendimento ao cliente. As aulas serão presenciais, com metodologia interativa e instrutores treinados pela EHL.

Marica - A chegada do MARAEY é uma grande oportunidade dentro da nova economia de Maricá. Queremos que os moradores estejam preparados, pois os cursos de construção civil começam já em fevereiro. Até setembro de 2026, também ofereceremos capacitações em hotelaria, com padrão de excelência e orientação de uma instituição estrangeira renomada, incluindo formação em serviços e línguas, especialmente inglês”, afirmou o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Celso Pansera.



“Nosso objetivo vai além da formação integral do cidadão. Queremos gerar empregabilidade e construir um legado em que a educação seja motor de transformação, inclusão e desenvolvimento social, tornando MARAEY um celeiro de profissionais qualificados para atuar em qualquer empreendimento. A meta é criar empregos justos e seguros, dinamizando a economia local e abrindo portas para os moradores”, acrescentou o CEO de MARAEY, Emilio Izquierdo.



MARAEY Hospitality Business School:



Além dos cursos profissionalizantes, o projeto inclui a criação da MARAEY Hospitality Business School – um campus universitário com capacidade para 700 alunos de diferentes nacionalidades. A instituição oferecerá bacharelados, MBAs e cursos técnicos nas áreas de hospitalidade, gastronomia e negócios.



“A ideia é fomentar a geração de renda, mas também contribuir para a qualificação e a adoção de padrões internacionais para o setor de hospitalidade do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, criando uma nova onda para a carreira no setor de hotelaria e turismo nacionalmente”, explica Aline Ribeiro, diretora de Projetos Educacionais de MARAEY.



Sobre o empreendimento MARAEY:



Reconhecido como o melhor projeto de usos públicos do mundo e o melhor desenvolvimento sustentável da América Latina, MARAEY é o empreendimento turístico-residencial mais inovador do Brasil. Localizado em Maricá, o projeto preserva 81% de sua área total de 840 hectares e vai abrigar a segunda maior Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de restinga do Estado do Rio.



Ao longo dos seus primeiros 14 anos, MARAEY estima gerar mais de 56 mil empregos diretos e indiretos, com investimentos de R$ 11 bilhões e arrecadação de R$ 7,2 bilhões em impostos, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável e a inclusão social.