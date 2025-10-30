Prefeitura de MaricáFoto: Elsson Campos
Serviços essenciais funcionarão normalmente durante o ponto facultativo nesta sexta-feira em Maricá
Decreto transferiu a comemoração do Dia do Servidor Público, tradicionalmente celebrado em 28/10
Prefeitura de Maricá promove Campanha de Vacinação Antirrábica Animal
Imunização é voltada a cães e gatos saudáveis, com idade a partir de três meses, e ocorre em dois sábados
Madrugada de terror interrompida: Guarda Municipal de Maricá flagra mulher sendo coagida por ex e impede possível nova violência
A ação rápida dos Agentes evitou uma tragédia, no atendimento ao chamado a vítima usou o botão do pânico, existem diversos espalhados pela cidade, o que foi essencial para impedir que a mulher fosse novamente violentada
Prefeitura de Maricá entrega casas reformadas a famílias do município
Imóveis receberam reforma geral, com mudança de planta, troca de fiação e encanamento, regularização de piso e até troca de janelas, entre outras melhorias
Polícia Militar detém dois adolescentes e prende um homem pelo crime de tráfico de drogas
Com o trio, foi apreendido quantidade de drogas, dinheiro e dois aparelhos celulares, o caso aconteceu no bairro do Flamengo
Prefeitura de Maricá leva poesia às escolas da Terceira Idade
Projeto valoriza a expressão artística e reforça o vínculo entre memória e aprendizado; iniciativa faz parte da pré-programação do Festival de Poesia Rio de Versos
