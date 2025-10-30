Prefeitura de Maricá - Foto: Elsson Campos

30/10/2025

Maricá - A Prefeitura de Maricá transferiu, para sexta-feira (31), a celebração do Dia do Servidor Público. O decreto estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas municipais para permitir que os servidores celebrem a data, tradicionalmente comemorada em 28 de outubro e que teve expediente normal.

O expediente será normal nas repartições cujas atividades forem essenciais à prestação de serviços públicos imediatos à população ou que não possam ser suspensas em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público.

Os hospitais municipais Dr. Ernesto Che Guevara e Conde Modesto Leal, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã e Municipal (UPAM) Santa Rita, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Centro de Atenção Psicossocial Gilberto Silva dos Santos (Caps III), seguirão com funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia.

As forças de segurança pública também manterão expediente normal, bem como o transporte público gratuito da Empresa Pública de Transportes (EPT), que manterá os horários regulares das linhas municipais.

O expediente nas demais repartições municipais será retomado normalmente na segunda-feira, 03 de novembro.