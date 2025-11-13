Ryan Marshal, conhecido como "Fumaça" já é um Campeão, ele conquistou o título estadual de Jiu-Jitsu - Foto: Reprodução rede social

Publicado 13/11/2025 12:46

Maricá - O Campeão Estadual de Jiu-Jitsu, Ryan Marshal conhecido pelo apelido de “Fumaça”, busca apoio para a realização de seu sonho: competir no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu que acontecerá na cidade de Lisboa, em Portugal em 2026.

O Campeonato Europeu é uma referência mundial no esporte, sendo um dos maiores do mundo, e participar desta competição é um objetivo em comum de atletas do Jiu-Jitsu de todo o planeta.

“Fumaça” ganhou no ultimo domingo (09) o título de Campeão Estaudual de Wrestling, o jovem é um exemplo de sucesso através da força de vontade, “Fumaça” vende sanduíche natural e paçoca nas praias e em vários locais da cidade, e reverte o lucro para manter sua carreira esportiva.

Qualquer pessoa pode ajudar ao jovem seguir representando Maricá através do esporte, doações para alimentação, inscrição, hospedagem em Lisboa e transporte podem ser feitas através do PIX: 123.651.047-03 em nome de Angélica Maria, responsável pelo lutador, ou entrar em contato com o seu treinador, o professor Marco, através do número de WattsApp (21) 97221-8281.