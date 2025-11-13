Ryan Marshal, conhecido como "Fumaça" já é um Campeão, ele conquistou o título estadual de Jiu-JitsuFoto: Reprodução rede social
Atleta maricaense pede apoio para participar do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu que acontecerá em Portugal
Conhecido como "Fumaça" já é um Campeão estadual de Jiu-Jitsu, o jovem é um exemplo de sucesso através da força de vontade, ele vende sanduíche natural e paçoca e reverte o lucro para manter sua carreira esportiva
União de Maricá inicia os ensaios de rua para o Carnaval 2026 nesta sexta-feira
Escola inicia nova fase de preparação na Passarela do Samba Adélia Breve, mantendo o cronograma rumo ao desfile oficial
Prefeito Quaquá sanciona lei que veta fogos barulhentos beneficiando pessoas com transtorno do aspecto autista, idosos, animais e o meio ambiente
A proposta de autoria do vereador Chiquinho, foi aprovada pela Câmara Municipal e aposta em celebrações menos barulhentas
Maricá sedia etapa da Semana Internacional de Jogos com presença internacional e programação no Cine Henfil
Evento reúne autoridades, criadores e parceiros estrangeiros para discutir o futuro da indústria de jogos no estado
Polícia Civil deflagra Operação VIA AURUM e prende dupla por crimes ambientais em ferros-velhos no Centro de Maricá
Primeira fase da ação fiscalizou três estabelecimentos e revelou poluição do solo e ligação clandestina de energia elétrica
Polícia Militar prende homem com 63 frascos de lança perfume em operação em Inoã
Suspeito confessou transportar drogas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, para comunidade em Maricá
