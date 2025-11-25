Preso por estupro - Foto: Reprodução TVM BRASIL

Publicado 25/11/2025 15:03

Maricá - Uma jovem procurou ajuda policial na madrugada do ultimato sábado(22) após denunciar ter sido vítima de estupro dentro da casa de um amigo, o caso aconteceu em Santa Paula, localidade na região de Inoã.

O crime que começou a ser apurado por agentes da 82ª DP (Centro de Maricá), acabou com o suspeito sendo conduzido para a Cehtral de Flagrantes, a 76ª DP em Niterói.

Segundo informações, a vítima relatou que estava em uma festa de aniversário e consumiu bebida alcoólica. Por não ter condições de voltar para casa, decidiu dormir na residência do amigo. Ela contou que se deitou na sala do imóvel e, já de madrugada, acordou com o tio do anfitrião tocando suas partes íntimas.

Em choque, a jovem pediu ajuda e acionou a polícia. A Polícia Militar chegou rapidamente na residência em que o crime aconteceu e a guarnição que atendeu a ocorrência conduziu a vítima e suspeito até a 82ª DP, onde o caso foi registrado, e foi determinado que o homem fosse encaminhado para a 76ª DP, unidade responsável por crimes sexuais.

O homem foi preso em flagrante e será transferido para o sistema prisional onde ficará à disposição da justiça