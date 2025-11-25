Casa da MulherFoto: Evelen Gouvea
Prefeitura de Maricá oferece acolhimento e suporte integral a mulheres em situação de violência na Casa da Mulher
Espaço reúne atendimento psicológico, jurídico e social, além de atividades de fortalecimento e cursos profissionalizantes
Jovem é estuprada por tio de um em amigo Inoã
O crime aconteceu após uma festa, a moça dormiu na casa do amigo e foi violada enquanto dormia
Novo Polo Gastronômico impulsionará turismo e a economia no Centro de Maricá
Praça de Alimentação da Rua Barão de Inoã será transformada no novo complexo gastronômico, cultural e turístico
Prefeitura de Maricá promove 9ª Conferência Municipal de Cultura
Ação elege representantes e suplentes de 15 cadeiras do Conselho de Políticas Culturais
Ensaios da União de Maricá passam para as terças-feiras até o fim de dezembro
Escola volta às ruas do Centro já nesta terça-feira, a mudança acontece por conta das festas do Natal
Natal Brasilidade em Maricá atrai 40 mil pessoas no primeiro fim de semana
Atividades para toda a família como a Casa do Papai Noel, parque de diversões e decorações temáticas em diversos pontos da cidade encanta crianças e adultos com a magia do Natal
