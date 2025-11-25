Casa da Mulher - Foto: Evelen Gouvea

Casa da MulherFoto: Evelen Gouvea

Publicado 25/11/2025 17:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, leva às mulheres da cidade um espaço que oferece acolhimento, escuta e fortalecimento. A Casa da Mulher Heloneida Stuart, localizada no Centro, é um equipamento com 190 metros quadrados, salas de atendimento, auditório, academia, salão de beleza, brinquedoteca e ambientes voltados à capacitação profissional. Mais do que só acolher, a estrutura promove a autonomia das usuárias.

No espaço funciona também o Centro Especializado em Atendimento à Mulher (CEAM), que presta suporte psicológico, social e orientação jurídica às mulheres em situação de violência e que buscam ajuda. A equipe multidisciplinar - formada por advogados, psicólogos e assistentes sociais - atua de forma integrada para garantir o atendimento humanizado e a reconstrução da autoestima e da independência das atendidas.

“A Casa da Mulher atende toda mulher. Muitas nos procuram por conta de violência doméstica. E existe vida após essa violência. Logo, o nosso olhar vai além. Vai para estética e autocuidado também”, afirmou a coordenadora da instituição, Danielle Velasco.

A Casa da Mulher Heloneida Stuart atua em parceria com a 82ª Delegacia de Polícia (Maricá), Polícia Militar e Guarda Municipal, ampliando a rede de proteção e assegurando que cada caso receba o encaminhamento adequado.

Além do acolhimento, o espaço promove oficinas, grupos de apoio e cursos de qualificação profissional, que contribuem para o empoderamento feminino e para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. A proposta é que cada uma delas possa reconstruir sua trajetória com dignidade, segurança e autonomia.