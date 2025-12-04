GTAM ? Grupamento Tático de Motocicletas da Guarda MunicipalFoto: Jornal O DIA
O novo time especializado chega para ampliar a presença da corporação nas ruas, garantir respostas mais rápidas e intensificar as ações preventivas em todos os quatro distritos do município.
Com motocicletas ágeis, treinamento operacional e foco em mobilidade, o GTAM nasce como uma força estratégica para atuar em locais de difícil acesso, acompanhar situações de risco com maior velocidade e suprir demandas que exigem deslocamento imediato.
O objetivo é claro: “o GTAM estará onde a cidade mais precisa — rápido, preciso e sempre presente.”
O grande diferencial do grupamento é a capacidade de chegar antes.
Enquanto viaturas convencionais enfrentam trânsito intenso, ruas estreitas e deslocamentos longos, o GTAM se vale da rapidez das motocicletas para alcançar pontos críticos com agilidade, garantindo um tempo de resposta muito menor em ocorrências como:
perturbação do sossego,
roubos e furtos,
circulação de veículos irregulares,
brigas,
monitoramento de áreas sensíveis,
apoio ao trânsito e a grandes eventos.
A ideia é que o grupamento funcione como um “primeiro impacto” da Guarda Municipal, permitindo que o atendimento inicial seja feito de forma rápida e com segurança.
Presença nos quatro distritos:
O GTAM atuará de forma distribuída em toda a cidade, ampliando o alcance da Guarda Municipal e fortalecendo o patrulhamento preventivo. Do Centro à Região Litorânea, passando por Inoã, Itaipuaçu e Ponta Negra,
O novo grupamento terá rotas estratégicas para garantir uma cobertura mais eficiente. A expectativa é que a presença constante das equipes também ajude a desestimular práticas irregulares e aumentar a sensação de segurança da população.
Um novo capítulo para a segurança de Maricá
O lançamento do GTAM marca o início de uma nova fase na política de patrulhamento da cidade. Com foco em rapidez, inteligência e participação ativa no dia a dia da população, o grupamento surge com a promessa de elevar o padrão das operações da Guarda Municipal.
