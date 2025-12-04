GTAM ? Grupamento Tático de Motocicletas da Guarda Municipal - Foto: Jornal O DIA

GTAM ? Grupamento Tático de Motocicletas da Guarda MunicipalFoto: Jornal O DIA

Publicado 04/12/2025 13:37 | Atualizado 04/12/2025 14:48

Maricá - A cidade de Maricá acaba de dar um passo decisivo no reforço da segurança pública com a criação do GTAM — Grupamento Tático de Motocicletas da Guarda Municipal.



O novo time especializado chega para ampliar a presença da corporação nas ruas, garantir respostas mais rápidas e intensificar as ações preventivas em todos os quatro distritos do município.



Com motocicletas ágeis, treinamento operacional e foco em mobilidade, o GTAM nasce como uma força estratégica para atuar em locais de difícil acesso, acompanhar situações de risco com maior velocidade e suprir demandas que exigem deslocamento imediato.

Coronel Júlio Veras, Secretário de Segurança Cidadã do município, falou com nossa redação nesta quinta-feira (04) e afirmou: " A especialização dos nossos grupamentos da Guarda Municipal é uma prioridade absoluta. Quanto mais capacitados e especializados forem os nossos agentes, melhor será o serviço prestado à população. Atendendo à determinação do nosso Prefeito Washington Quaquá, estamos avançando para que cada vez mais tenhamos equipes altamente preparadas, qualificadas e prontas para responder às diversas demandas da nossa cidade. Seguimos firmes, profissionalizando, modernizando e fortalecendo a Guarda Municipal de Maricá.", concluiu.



O objetivo é claro: “o GTAM estará onde a cidade mais precisa — rápido, preciso e sempre presente.”



O grande diferencial do grupamento é a capacidade de chegar antes.



Enquanto viaturas convencionais enfrentam trânsito intenso, ruas estreitas e deslocamentos longos, o GTAM se vale da rapidez das motocicletas para alcançar pontos críticos com agilidade, garantindo um tempo de resposta muito menor em ocorrências como:



perturbação do sossego,

roubos e furtos,

circulação de veículos irregulares,

brigas,

monitoramento de áreas sensíveis,

apoio ao trânsito e a grandes eventos.



A ideia é que o grupamento funcione como um “primeiro impacto” da Guarda Municipal, permitindo que o atendimento inicial seja feito de forma rápida e com segurança.



Presença nos quatro distritos:



O GTAM atuará de forma distribuída em toda a cidade, ampliando o alcance da Guarda Municipal e fortalecendo o patrulhamento preventivo. Do Centro à Região Litorânea, passando por Inoã, Itaipuaçu e Ponta Negra,



O novo grupamento terá rotas estratégicas para garantir uma cobertura mais eficiente. A expectativa é que a presença constante das equipes também ajude a desestimular práticas irregulares e aumentar a sensação de segurança da população.



Um novo capítulo para a segurança de Maricá



O lançamento do GTAM marca o início de uma nova fase na política de patrulhamento da cidade. Com foco em rapidez, inteligência e participação ativa no dia a dia da população, o grupamento surge com a promessa de elevar o padrão das operações da Guarda Municipal.



