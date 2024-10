Publicado 06/10/2024 19:43

Com 100% das urnas apuradas, Jorge Henrique, do Solidariedade, foi reeleito prefeito de Mendes com uma das maiores porcentagens da região, 65,74%. Waldirzinho Mexias ficou em segundo, com 24,88%; e Fernandinho em terceiro, com 8,64%.

Jorge Henrique tem 51 anos, é casado, pai de três filhos. Antes de assumir a prefeitura pela primeira vez, foi vereador por um mandato.