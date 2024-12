Publicado 17/12/2024 21:00

Iniciativa cultural criada para celebrar o espírito natalino através de uma programação itinerante em algumas cidades do Sul Fluminense, a Caravana Natal Encantado desembarca em Mendes neste domingo (22), na Rua Dr. Manoel Fons Tavares Filho.



Entre 16h30 e 22h, moradores e turistas poderão assistir a apresentação do Encantado Coral Estrelas do Sul, tirar fotos com o Papai Noel e interagir com outros personagens emblemáticos. Mendes é a última cidade a receber o evento gratuitoem 2024.