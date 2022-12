Autora mesquitense tem livro sobre romance na Vila Emil - CESAR DE OLIVEIRA

Publicado 08/12/2022 15:32

A cidade de Mesquita foi palco para o desenrolar de uma história de amor entre dois amigos de infância. A autora mesquitense Adriana Igrejas escreveu o romance “Amigo Apaixonado e Outras Canções de Amor”, que é ambientado na Vila Emil. Além disso, também é possível encontrar nas páginas a citação de lugares e personalidades da Caçulinha da Baixada.



“Vemos muitas histórias que se passam em Nova Iorque, Paris e outras cidades. Mas histórias de amor acontecem em todos os lugares. Então, não faz sentido limitar essas narrações a esses ambientes. Por isso, decidi fazer com que minha história se passasse em Mesquita”, conta Adriana, que mora no Cosmorama.



Uma das cenas acompanha os dois protagonistas em uma aula de karatê na Vila Olímpica Municipal. Os relatos ultrapassam a linha imaginária, já que a autora esteve entre os alunos que participavam das aulas. De acordo com ela, os leitores conseguirão visualizar os cenários do município com facilidade.



Incentivo à leitura e escrita



No último sábado, a autora marcou presença no Centro Cultural Mister Watkins, que fica no Centro de Mesquita. Lá, ela realizou uma exposição dos seus livros e um bate-papo sobre a nova publicação, com a apresentação da trilha sonora. Além de sediar a atividade, o local carrega uma simbologia: a Biblioteca Pública Municipal. O espaço fica no segundo andar e abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O endereço é Rua Armando Sales Teixeira 57, no Centro.

"Inauguramos a biblioteca há pouco mais de um ano. É muito gratificante incentivar a leitura na cidade. Também acho importante dar oportunidade aos autores locais. Até mesmo para estimular a população a embarcar no mundo da literatura", comenta Patrícia Carneiro, coordenadora da biblioteca.