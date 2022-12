Mesquita tem Primeiro Seminário pela Igualdade Racial - MATHEUS PINA

Mesquita tem Primeiro Seminário pela Igualdade RacialMATHEUS PINA

Publicado 06/12/2022 12:54

Mesquita teve o Primeiro Seminário pela Igualdade Racial. Na oportunidade, foram discutidos temas relacionados ao combate ao preconceito racial e à intolerância religiosa, além de propostas para melhor alocar as políticas públicas para a resolução desses impasses sociais.



Para garantir uma conversa fundamentada e fluída, várias autoridades no assunto marcaram presença. Entre elas estava o delegado Dr. Julio da Silva, a perita criminal Dra. Viviane Azevêdo e a socióloga em honoris causa em gestão pública para mulheres Dra. Cátia da Cruz.



As questões apresentadas respeitam o décimo propósito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a redução das desigualdades. Quem fala mais sobre isso é a coordenadora da ODS Municipal, Jurema Bacelar. “Ao todo, são 17 objetivos centrados na construção de um mundo mais justo e igualitário. Tentamos alcançá-los através de eventos e ações sociais, como é o caso desse seminário. Digo que não há como avançarmos enquanto sociedade se as desigualdades e as distinções continuarem existindo. Não temos todos a mesma realidade, mas somos todos seres humanos”, indica.



A ocasião também foi marcada por apresentações culturais e artísticas, com foco na valorização da cultura afrodescendente.