Duas jovens aprendizes de Mesquita são reconhecidas em concurso de literatura

Mesquitenses chegaram entre os 100 primeiros colocados na classificação geral dos jovens aprendizes de todo o estado do Rio de Janeiro

Jovens aprendizes de Mesquita em concurso de literatura GIOVANNA MEDEIROS

Publicado 02/12/2022 14:31

Duas mesquitenses chegaram entre os 100 primeiros colocados na classificação geral dos jovens aprendizes de todo o estado do Rio de Janeiro. Elas tiveram a chance de participar do VIII Concurso Literário Professor Arnaldo Niskier.



As duas jovens eram Juliane de Souza e Kauane Batista, ambas de 17 anos. Suas obras tiveram os títulos “Desigualdade de renda na pandemia” e “Desigualdade social dentro do lockdown”, respectivamente. A proposta era escrever algo sobre as mudanças que a pandemia de covid-19 provocou no mundo. Como reconhecimento de desempenho, elas foram convidadas a participar da cerimônia de premiação na Academia Brasileira de Letras.



“Para mim, foi uma experiência incrível e totalmente única. Meses atrás, eu, com certeza, não me imaginava tendo essa oportunidade. A prefeitura não abriu somente a porta do meu primeiro emprego, mas também uma porta de conhecimento”, conta Juliane.

Juliane de Souza (17 anos) GIOVANNA MEDEIROS

Enquanto isso, Kauane diz que a paixão pela literatura é antiga. “É indescritível a sensação de tocar em um sonho. Escrevo desde os 12 anos. As palavras não ditas sempre conseguem rotas de fuga através da minha arte. Embora não tenha alcançado o pódio, expresso minha eterna gratidão de receber a chance de participar desse momento tão marcante na minha longa e infinita jornada como artista”.



Kauane Batista (17 anos) GIOVANNA MEDEIROS

Aprendiz Legal



Em parceria com o CIEE, o município de Mesquita ganhou evidência ao se tornar a primeira prefeitura da Baixada Fluminense a implementar o projeto. O processo seletivo foi iniciado em abril deste ano, com inscrições online.



A Prefeitura de Mesquita deu oportunidade para 30 jovens através do programa Aprendiz Legal. Desde então, eles atuam em áreas administrativas da própria sede e de outros equipamentos públicos municipais, enquanto realizam uma série de estudos no Centro de Integração Empresa-Escola de Nova Iguaçu.



“Quando tivemos a ideia de estabelecer essa parceria, estávamos pensando em formas de abranger todas as faixas etárias da cidade. Aqui, há oportunidades para diferentes públicos, mas tentamos, dessa vez, focar nos jovens. É de conhecimento geral que não é simples encontrar chances profissionais, principalmente para eles. E o mais legal do programa Jovem Aprendiz é que conseguimos unir as áreas estudantil e trabalhista, ao mesmo tempo”, explica o secretário municipal de Governança, Fabio Baiense.