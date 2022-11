Equipe composta por médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social e fisioterapeuta realiza visitas aos pacientes, garantindo amplo suporte - Divulgação

Publicado 30/11/2022 14:27

O programa "Melhor em Casa", iniciativa do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, vem garantindo que pacientes que demandam cuidados mais intensos e frequentes, sejam assistidos e recebam atendimento contínuo e acompanhamento multiprofissional dentro da própria residência. Os profissionais atuam semanalmente em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Uma equipe composta por médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social e fisioterapeuta realiza visitas aos pacientes, garantindo amplo suporte.

Segundo a organização, a solicitação do serviço de atendimento domiciliar pode ser feita no hospital em que o paciente estiver internado ou pela unidade de Atenção Básica em Saúde do município.

Para isso, o usuário passará pela avaliação médica e receberá as instruções adequadas. A pasta finaliza reafirmando que em Mesquita, a saúde dos munícipes é sempre prioridade.