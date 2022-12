O Dia Mundial de Combate a Aids é celebrado no dia 1º de dezembro - Divulgação

Publicado 02/12/2022 10:13

Nesta quinta-feira, 1° de dezembro, Mesquita celebrou o Dia Mundial de Combate a Aids com barracas distribuindo testes rápidos de HIV, preservativos e material de orientação ao Combate a Aids.



A ComCausa esteve juntamente com a AGANIM, na Praça Elizabeth Paixão. Com atuação extensiva a vários municípios da Baixada, o grupo procura manter um equilíbrio entre suas atividades na área de prevenção as DST´s/ AIDS e garantir a construção de uma cultura em defesa dos direitos e do respeito às diversidades.



O Dia Mundial de Combate à Aids é comemorado em 1º de dezembro e tem por função primordial alertar toda a sociedade sobre essa doença. O Evento teve apoio da prefeitura da cidade.