Evento foi uma iniciativa da ODS Municipal junto com o Instituto Mãos à ObraDivulgação

Publicado 01/12/2022 20:07 | Atualizado 01/12/2022 20:07

Nesta quarta-feira (30), a Câmara Municipal de Mesquita abriu espaço para dialogar temas relacionados ao combate ao racismo durante um seminário com representantes e presenças ilustres. Além de aprender com os palestrantes, quem esteve presente aproveitou apresentações musicais e artísticas na temática do encontro.

O evento foi uma iniciativa da ODS Municipal junto com o Instituto Mãos à Obra. Para a organização, a realização do seminário é apenas o começo para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 10, dentre os 17 estabelecidos pela ONU em 2015.

“Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista!”, reforçou a equipe do evento.