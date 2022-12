Assistência Social atende idosos com perfil para receber o BPC - TIAGO FERRAZ

Publicado 05/12/2022 16:02

O Auditório Zelito Viana, localizado na sede da Prefeitura de Mesquita, recebeu idosos e pessoas com deficiência para atualização e realização de cadastro para o Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS). Esse é um auxílio financeiro para públicos específicos que possuem baixa renda.

O benefício é destinado aos idosos com 65 anos ou mais e às pessoas com deficiência de qualquer idade. Para ter direito ao BPC, o munícipe deve ter renda por pessoa do grupo familiar igual ou menor que 1/4 do salário-mínimo. Além disso, não é preciso ter contribuído para o INSS. Diferente dos outros benefícios previdenciários, o BPC não inclui 13º salário e pensão por morte.

“Grande parte desse público, especialmente os idosos, tem dificuldade para efetuar a inscrição no BPC. Há duas formas de fazer isso: pelo telefone ou pela internet. Mas esse segundo caso é o melhor, porque é mais totalizante. Por isso, organizamos esse encontro para alcançar e facilitar a vida dessas pessoas”, explica a subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita, Nara Cristina Lucena. Ela ainda revela que, se houver necessidade, planeja montar um polo especializado no atendimento em Mesquita.

Outra alternativa

Quem não conseguiu comparecer na ação, pode procurar um dos CRAS da cidade. Neles, também são oferecidos a atualização e o primeiro cadastro para o benefício. As seis unidades de Centros de Referência em Assistência Social são: Banco de Areia, Chatuba, Juscelino, Rocha Sobrinho, Santa Terezinha e Santo Elias.