Encontro de gestantes promovido pela Assistência Social de MesquitaGIOVANNA MEDEIROS

Publicado 05/12/2022 12:28

O CRAS Santo Elias recebeu gestantes do município para um bate-papo. No local, elas puderam trocar relatos e tirar dúvidas. Isso porque uma equipe multiprofissional das clínicas da família Banco de Areia e Jacutinga estava presente.



Para Sildivânia Souza, coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, esse é o momento de reforçar a importância de participar e estar próximo dos equipamentos públicos.



“Cada gravidez é única. Quando incentivamos essa troca entre elas, ampliamos uma rede de apoio que, às vezes, vai além de apenas palavras. Esse espaço é para que elas se sintam à vontade para expressar seus sentimentos, suas dúvidas e até mesmo suas demandas”, explica.



No bate-papo, foram abordadas questões relacionadas ao pré-natal e à caderneta de vacinação. Durante a manhã, elas puderam esclarecer dúvidas com as profissionais de saúde, além de informações sobre as oportunidades ofertadas nos equipamentos da Assistência Social, como o Espaço da Mulher Mesquitense e as oficinas realizadas pelos próprios CRAS.



“São nesses encontros que acompanhamos, de perto, as necessidades dessas mulheres. Para nós, é a oportunidade de ouvi-las e, assim, preparar as próximas reuniões de acordo com aquilo que elas querem aprender ou vivenciar. Como dezembro é um mês agitado, devido às festas de final de ano, o próximo encontro será no dia 18 de janeiro”, reforça Nara Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social.



A ocasião também foi marcada pela entrega de fotos de um ensaio fotográfico que foi realizado com algumas delas em outubro.